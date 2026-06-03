Toaleta publică roz care a divizat un oraș: unii o laudă, alții întreabă cum poți să îți faci nevoile într-o pungă în văzul lumii

O toaletă ecologică roz, amplasată într-un parc din Piatra Neamț, a stârnit ironii și dispute aprinse pe rețelele de socializare. Mai mulți localnici au crezut că pungile atașate acesteia ar trebui folosite pe post de toaletă, iar primarul Adrian Niță a intervenit pentru a lămuri situația.

O imagine cu o instalație sanitară publică roz dintr-un parc din Piatra Neamț, a stârnit un val de controverse pe rețelele de socializare. O localnică a reclamat forma neobișnuită a acesteia și s-a întrebat cum ar putea fi folosită.

„Aș vrea să îl întreb pe domnul primar cum ar putea cetățenii acestui oraș să își facă nevoile în văzul lumii, într-o pungă? Nicăieri în lumea asta nu am văzut asemenea lucru oribil...”, a scris Petra Pop, pe grupul de Facebook „Împreună pentru Piatra Neamț”.

Reacții aprinse la toaleta roz

Mesajul a stârnit numeroase reacții. Unii localnici au explicat că astfel de instalații sunt folosite și în alte țări europene, mai ales la festivaluri și la alte evenimente în aer liber.

„E plin prin Europa, mai ales în țările scandinave, de astfel de toalete. Posibil ca la Piatra Neamț să nu aibă succes”, a afirmat un localnic.

Altcineva a amintit că toaleta a fost destinată copiilor și o consideră o ideea foarte bună, deoarece a observat mulți minori care își fac nevoile în parc.

„Este o investiție foarte bună, dar trebuie să ai mai mult de doi neuroni ca să îți dai seama de asta!”, a completat un alt localnic.

Unii internauți au atras atenția că instalația poate crea confuzii în lipsa unor instrucțiuni clare de utilizare:

„Ceva de genul acesta este în Valencia. Este doar un paravan unde nu ți se vede partea de mijloc, doar că acolo nu există punga. Cred că au vrut să copieze puțin, dar nu prea le-a ieșit”, crede altcineva.

Un român explică de ce i se pare o idee bună o astfel de toaletă.

„După ce am văzut, în mijlocul parcurilor, pe marginea drumurilor și lângă restaurante — unde doar clienții au acces la toalete — zeci de fundulețe ținute în aer, pentru ca «ăla micu’» sau «aia mică» să facă pipilică, credeți-mă, orice altă soluție este binevenită pentru copilași. De adulți nu este cazul să mai comentăm”, a scris acesta.

Unii localnici s-au arătat însă nedreptățiți.

„Adulții unde să meargă, dacă acestea sunt pentru copii? În tufișuri?”, adaugă un comentator.

Altcineva crede că toaletele publice sunt surse de mizerie.

„Tot toaleta-tufă este mai bună! Asta miroase de la zece metri și este focar de infecție. Dar, în caz că nu ai ce face, ajungi și acolo! Mai bine îmi cumpăr scutec decât să folosesc o toaletă publică în România. Sunt jalnice!”, adaugă acesta.

Primarul a intervenit în dezbatere cu o fotografie

Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a intervenit în discuția de pe Facebook și a precizat că instalațiile au fost amplasate pentru copii, iar pungile nu sunt destinate folosirii pe post de toaletă. A adăugat și o poză cu un copil, făcându-și nevoile în parc, pentru a fi mai convingător.

„Aceste toalete sunt doar pentru copii, iar pungile nu sunt pentru a-și face nevoile în ele. În poză aveți și motivul pentru care am optat să amplasăm aceste toalete pentru copii în parcul central”, a scris primarul din Piatra Neamț.

O localnică i-a cerut primarului explicații suplimentare pentru folosirea pungilor

„Pentru alte deșeuri, doamnă: pampers, șervețele, absorbante... Sunt toalete ecologice, fără apă. Aceste toalete sunt amplasate și la festivaluri, concerte, în capitale din țări europene, în Japonia etc. Nu știu ce este așa de greu de înțeles. Chiar nu am evoluat și noi puțin? Sunteți la un click distanță de orice informație. Preferați să vă spună primarul unde aruncați tampoanele? Serios, fără supărare”, i-a răspuns un internaut.

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Altcineva a susținut că autoritățile ar trebui să explice modul de utilizare a instalațiilor, care reprezintă o noutate pentru oraș.

„De ce sunteți contrariați? Oamenii întreabă. Nu toți au fost plecați din țară și este ceva nou pentru majoritatea. Ca să fie utilizate corect, trebuie făcută educație. Și da, primarul trebuie să facă asta, prin persoanele abilitate pe care le are în subordine. Până la urmă, el este cel care acceptă asemenea proiecte”, a completat internautul.

Un alt român i-a indicat afișele cu instrucțiunile de utilizare a toaletei roz și a accesoriilor sale.

„Nu trebuie să fii plecat din țară ca să îți dai seama care este rolul pungilor acelora. Numai să gândească alții pentru voi vă place. Nici măcar un minim efort nu mai depune nimeni pentru nimic”, a scris acesta.

Unii localnici s-au întrebat dacă asemenea instalații sunt suficiente în oraș.

„Înțeleg că sunt pentru copii, dar oare restul populației nu are nevoie de toalete? Alte țări cum pot avea toalete?”, s-a plâns cineva.

Alți români au reclamat forma toaletei și faptul că aceasta nu este eficientă.

„Păi nu era normal să amplasați toalete obișnuite? Cu siguranță, una normală era mai ieftină”, a afirmat un localnic.

Altcineva a reclamat că toaletele roz sunt o cheltuială inutilă, „pe banii noștri”.

„Sunt pentru copii. Înainte își făceau nevoile în văzul lumii, pentru că nu aveau unde. Acum sunt cât de cât acoperiți. Și nu fac în pungă. Nu dezinformați dacă habar nu aveți”, adaugă un alt român.

Alții au explicat la rândul lor că pungile din toalete sunt folosite pentru depozitarea hârtiei și a șervețelelor, nicidecum pentru ca un copil să își facă nevoile în ea!

„Cred că postarea asta poate lua premiul pentru cel mai penibil conținut! Iar o parte dintre comentarii pot fi o formă de sondare a nivelului de educație al societății. Putem să o intitulăm: «Punga și rolul ei în educație!»”, a concluzionat un român.

Un alt comentator a ironizat apariția toaletei în parc.

„Eu mi-am făcut nevoile în această toaletă și mă bucur de acest concept. Am putut să socializez cu lumea în timp ce eram pe tron. M-am simțit ca un rege. Câteva bătrâne au râs, pentru că dădeam firimituri la porumbei. Mai educați-vă, oameni buni! Vrem o țară ca afară, dar noi să stăm cu ușa închisă la budă...”, a scris internautul.

Explicațiile producătorului danez despre rolul toaletelor

Compania Lapee, un producător din Danemarca al instalațiilor de acest fel a informat pe pagina sa că Lapee este un pisoar destinat femeilor și persoanelor care urinează în poziție ghemuită.

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Potrivit producătorului, Lapee oferă o experiență curată, sigură și rapidă, reducând cozile interminabile la toalete. Instalațiile sunt folosite în 26 de țări, de pe cinci continente, și la sute de evenimente în fiecare an.

„Înainte de apariția Lapee, nu existau facilități destinate exclusiv urinării pentru femei și pentru persoanele care urinează în poziție ghemuită. Absența pisoarelor pentru jumătate din populație are un impact considerabil asupra incluziunii de gen, iar acest lucru este evident mai ales la evenimentele în aer liber și în spațiile publice.Lapee este conceput astfel încât să ofere intimitate persoanei care îl folosește. Pereții sunt curbați, pentru ca oamenii aflați în exterior să nu poată vedea corpul utilizatorului. Înălțimea instalației asigură intimitate, dar îi oferă totodată persoanei din interior o perspectivă asupra împrejurimilor. În timpul utilizării, nivelul privirii este similar celui al unei persoane aflate în picioare”, informează compania.

Producătorul adaugă că forma deschisă păstrează eficiența și funcționalitatea instalației, iar gradul de intimitate poate fi ajustat prin modul în care sunt amplasate unitățile.

„Designul simplu permite curățarea și întreținerea ușoară. Instalația a fost testată la diferite tipuri de evenimente și optimizată pentru manipulare, curățare, transport și depozitare”, a mai informat compania.