Video Tragedie pe autostrada A7, în a treia zi de Paște. Un mort și doi răniți după un accident între două autovehicule

Un grav accident rutier s-a produs marți, în a treia zi de Paște, pe Autostrada A7, pe tronsonul Râmnicu Sărat – Buzău, în județul Buzău. În urma impactului dintre două autovehicule a murit o persoană, iar alte două au fost rănite.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, accidentul s-a produs la kilometrul 91, când două autoturisme care circulau dinspre Focșani către Buzău au intrat în coliziune.

Sursa video: Facebook/Radar Iași

La volanul celor două vehicule se aflau doi bărbați, în vârstă de 66 și 82 de ani, din județele Vaslui și Buzău.

În urma impactului, ambii șoferi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, un pasager din autoturismul condus de bărbatul din Vaslui, un bărbat de 92 de ani din județul Galați, a decedat.

Din primele cercetări reiese că unul dintre conducători ar fi ratat o ieșire de pe autostradă și ar fi oprit pe prima bandă pentru a încerca să dea cu spatele, moment în care s-a produs coliziunea.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

În a doua zi de Paște, o tânără însărcinată, în vârstă de 23 de ani, a murit într-un accident violent pe DN7, pe Valea Oltului. Momentul tragediei a fost surprins de o cameră de bord.

Atunci, un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Sibiu. Soția acestuia nu a supraviețuit impactului puternic.