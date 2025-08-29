search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
Viceprimarul unei comune din Buzău acordă audiențe în curtea primăriei, pe o bancă. Ce birou îi repartizase primarul

Publicat:

Viceprimarul comunei buzoiene Lopătari, Florin Dragomir (AUR), a ales să acorde audiențe în curtea primăriei, pe o bancă, după ce primarul i-a repartizat un birou în afara clădirii administrative, într-o fostă sală a căminului cultural. Edilul a semnalizat locul cu o scândură pe care scrie „Viceprimar. Audiențe-zilnic".

Florin Dragomir spune ca nu a primit birou în instituție. FOTO Facebook
Florin Dragomir spune ca nu a primit birou în instituție. FOTO Facebook

În biroul viceprimarului din clădirea Primăriei Lopătari îşi desfăşoară activitatea doi funcţionari publici, iar conducerea instituției a luat decizia de a-i oferi un birou pentru a-şi desfăşura activitatea într-un alt corp de clădire, a explicat, pentru Agerpres, Florin Dragomir.

„Sunt ales în funcţia de viceprimar în şedinţa din 11 august 2025. Conform atribuțiilor pe care această funcţie de demnitate publică le implică, am solicitat domnului primar să mi se repartizeze un birou adecvat, în incinta primăriei, pentru a putea să-mi desfăşor activitatea. Domnul primar mi-a repartizat un birou în afara primăriei, în fosta sală unde ținea vesela căminul cultural pe vremuri. Având în vedere că cetățenii comunei vin la primărie cu diferite probleme, căutând primarul, viceprimarul, am decis să acord audiențe undeva în curtea primăriei” a declarat viceprimarul comunei Lopătari.

 Edilul a explicat cum își ține audiențele:

„Am semnalizat locul respectiv şi vă asigur că am umplut o agendă cu problemele cetăţenilor care vin la primărie pentru rezolvarea lor. Audiențele le fac în curtea primăriei, pentru că cetăţenii vin la primărie, nu la căminul cultural. Am fost chemat de domnul primar să iau un laptop să-mi desfăşor activitatea, i-am spus că nu am unde să-l ţin, a zis să îl ţin acasă, iar acasă am. (...) În biroul viceprimarului sunt doi funcţionari, un referent cultural şi încă un referent cu alte atribuţii”.

„A refuzat să ia laptopul”

Primarul Claudiu Constantin (PMP) spune că spaţiul oferit viceprimarului are toate dotările necesare pentru ca reprezentantul administraţiei locale să îşi poată desfăşura activitatea.

„I s-a dat un birou care are toate dotările de care are nevoie, care este lângă Poştă, într-o clădire a primăriei. Biroul care i s-a alocat este într-o clădire a primăriei, de lângă clădirea primăriei. I-am dat număr de telefon să poată discuta cu instituțiile, cu cetățenii, i-am dat laptop. Din ce înțeleg, a refuzat să ia laptopul, să ia biroul și face circ prin curtea primăriei. Nu avem niciun birou liber pentru viceprimar. Toate birourile sunt ocupate de colegi. I-am dat și lucruri de făcut, lucrurile se desfășoară normal zic eu. Are tot ce îi trebuie acolo, poate să țină inclusiv audiențe, să primească oameni", a precizat, pentru Agerpres, primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Claudiu Constantin, membru al Partidului Mișcarea Populară (PMP), a candidat la alegerile locale fiind susținut de Alianța Dreapta Unită, iar actualul viceprimar Florin Dragomir reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Buzău

