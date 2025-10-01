O farmacistă a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de fostul iubit. Individul a fost reținut

search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost transportată în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, femeia lucra la o farmacie din comuna Săgeata, iar miercuri dimineaţă, în apropierea locului de muncă, s-ar fi întâlnit cu un bărbat cu care ar fi avut o relaţie.

Femeia ar fi fost invitată în maşină, iar pe fondul unor discuţii în contradictoriu, bărbatul ar fi înjunghiat-o. Victima ar fi reuşit în cele din urmă să fugă şi să se refugieze în farmacie, iar bărbatul a fost reţinut de poliţişti, precizează Agerpres.

"În această dimineaţă, poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în Săgeata, o persoană a fost victima unei agresiuni. La faţa locului a fost direcţionat de îndată un echipaj de ordine publică pentru verificarea aspectelor sesizate şi în vederea luării măsurilor legale. Poliţiştii au stabilit că persoana agresată este o femeie de 41 de ani, din Buzău, care, ca urmare a leziunilor suferite, a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Astfel, au fost demarate cercetări de către echipă complexă, sub coordonarea parchetului. Din primele investigaţii a reieşit că femeia ar fi fost agresată de către un cunoscut al său, un bărbat de 44 de ani, din Buzău, acesta fiind în custodia poliţiştilor la acest moment. Poliţiştii continuă investigaţiile şi cercetările, în vederea clarificării tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, încadrării juridice a faptei şi luării măsurilor legale", a transmis IPJ Buzău.

Femeia a fost transportată la spital pentru a i se acorda îngrijiri medicale.

"În această dimineaţă, la UPU-SMURD a fost transportată o femeie în vârstă de 41 de ani, din Buzău, victimă a unei agresiuni. Femeia a suferit o plagă prin înjunghiere bază hemitorace drept penetrantă, plagă transfixiantă treime proximală antebraţ stâng. Leziunile suferite necesită intervenţie chirurgicală, iar pacienta va intra în sala de operaţii", au transmis reprezentanţii Spitalului Judeţean Buzău.

Cercetările se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Buzău

