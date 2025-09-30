Tânără din Neamț, ucisă de fostul concubin. Mama ei a supraviețuit atacului

O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal marți, 30 septembrie, de fostul concubin. Mama victimei a fost, de asemenea, atacată, dar a supraviețuit și a sunat la 112.

„La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă au fost sesizaţi de către o femeie, de 37 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei, din localitatea Spiridoneşti, atât ea cât şi fiica sa, de 20 de ani, ambele din aceeaşi localitate, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr, de 23 de ani, care ar fi plecat de la faţa locului.

S-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei.

Urmare a colaborării dintre poliţiştii din judeţele Neamţ şi Bacău, suspectul cu domiciliul în localitatea nemţeană Bătrâneşti a fost depistat în judeţul Bacău.

Acesta se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi administrate măsurile procedurale de către procurorul criminalist.