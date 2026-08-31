 O autoutilitară a Companiei de Apă Buzău a căzut într-o groapă apărută brusc în asfalt pe o stradă. Explicația surprinzătoare a operatorului | adevarul.ro
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O autoutilitară a Companiei de Apă Buzău a căzut într-o groapă apărută brusc în asfalt pe o stradă. Explicația surprinzătoare a operatorului

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Asfaltul s-a surpat, duminică, 31 august, sub o autospecială a Companiei de Apă Buzău, în timp ce angajații societății interveniseră pentru desfundarea unui colector pe o stradă. Operatorul spune că problema a apărut după numeroase intervenții și acuză locatarii.

Sursă video: Facebook/Compania de Apă Buzău

Incidentul a avut loc duminică, 30 august, pe strada Privighetorilor din Buzău, din cartierul Dorobanţi, unde angajații companiei de apă aveau de rezolvat o problemă despre care spun că se repetă frecvent în zonă: canalizarea înfundată.

În timp ce autospeciala lucra la căminul colector, asfaltul s-a surpat, iar utilajul a ajuns în groapa formată în carosabil. În plus, afirmă Compania de apă Buzău, surparea a afectat și rețeaua de canalizare. Echipele de intervenţie au împrejmuit zona și au oprit circulația dinspre strada Columbelor către strada Privighetorilor.

Compania de Apă Buzău a blocat strada.
Compania de Apă Buzău a blocat strada. Foto: Facebook-Compania de Apă Buzău

Nemulţumirile operatorului de apă

Câteva zile mai devreme, pe 28 august, angajații companiei identificaseră deja o problemă la conductă. În timpul unei operațiuni de spălare și aspirare, aceștia găsiseră un tub spart la aproximativ patru metri de căminul colector din fața Blocului 24/5, în direcția străzii Columbelor.

Problemele de pe această stradă sunt, însă, mai vechi şi frecvente. Compania spune că, din martie 2025 până în prezent, a primit 51 de solicitări pentru desfundarea canalelor de pe strada Privighetorilor și a colectorului din fața blocului.

Ultima sesizare a fost făcută pe 20 august. O echipă a companiei a intervenit și a reușit să desfunde parțial căminul colector, însă verificările au arătat că existau probleme și la tubulatura ultimului tronson către strada Columbelor.

A fost adus, pentru intervenție, un curățitor de dimensiuni mai mari, iar în zilele următoare au fost făcute operațiuni de spălare și aspirare. Asta până duminică, atunci când asfaltul a cedat şi utilajul a căzut în groapa formată brusc pe stradă.

Compania de Apă Buzău dă vina pe locatari pentru acest incident

În acest context, Compania de Apă dă vina pe locatari pentru incidentul de duminică. Operatorul susține că blocajele repetate sunt provocate de ceea ce ajunge în canalizare. Printre lucrurile găsite în rețea, compania enumeră șervețele umede, cârpe, resturi de mâncare și alte deșeuri, care ar forma dopuri.

Potrivit operatorului, pentru îndepărtarea acestor blocaje este nevoie de intervenții repetate și de folosirea unei presiuni foarte mari.

„Ținând cont de solicitările repetate şi insistente ale utilizatorilor pentru desfundarea canalelor, dar şi de presiunea foarte mare cu care se intervine pentru eliminarea dopurilor de grăsimi şi de şerveţele umede, utilizarea necorespunzătoare a reţelei de canalizare a fost singura cauză a incidentului produs în cartierul Dorobanţi”, a transmis pe Facebook operatorul, care se plânge că situații de acest fel apar și în alte zone din Buzău, între care Micro 3, Micro 14 și Unirii Sud, unde sunt înregistrate numeroase solicitări pentru desfundarea canalelor și colectoarelor.

Compania anunță că va trimite notificări către asociațiile de proprietari din zonele considerate cu risc și că intenționează să le informeze cu privire la suportarea costurilor pentru intervențiile provocate de folosirea necorespunzătoare a rețelei.

„Toate costurile pentru astfel de intervenţii repetate de desfundare a canalizării din cauza utilizării defectuoase a sistemului de către locatari se vor regăsi în factură! Compania de Apă Buzău va trimite notificări către asociaţiile de proprietari din zonele de risc prin care vor fi informate că vor suporta costurile intervenţiilor pentru utilizarea necorespunzătoare a canalizării”, a transmis Compania Apă Buzău.

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