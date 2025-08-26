Facturi de peste 300 de lei pentru apa de ploaie în Buzău și Râmnicu Sărat. Cum explică operatorul aceste tarife

În primele șase luni ale anului 2025, locuitorii municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat au plătit facturi pentru apa provenită din precipitații, valorile variind de la câțiva bani până la peste 300 de lei, potrivit datelor furnizate de Compania de Apă Buzău.

La nivelul municipiului Buzău, au fost facturați aproximativ 94.000 mc de apă meteorică, iar la Râmnicu Sărat 46.600 mc. Cea mai mare sumă plătită a fost 313,78 lei, de către un abonat cu o gospodărie de 420 mp, în luna iunie, când cantitatea facturată a fost de 41,42 mc. În februarie, același abonat a plătit doar 14,69 lei pentru 1,94 mc, din cauza unui coeficient mai mic al precipitațiilor, relatează Agerpres.

Tariful pentru acest serviciu în 2025 este de 6,95 lei/mc, fără TVA, și acoperă colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale în rețeaua de canalizare.

Reprezentanții operatorului explică faptul că valorile facturilor depind de suprafața declarată de utilizatori, de pe care apa meteorică este preluată în sistem. În aria de operare a companiei sunt 35 de comune, însă serviciul se facturează doar în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, unde infrastructura permite preluarea acestor ape.

„Sumele încasate pentru apa meteorică reprezintă contravaloarea serviciului de preluare, transport şi epurare a apelor provenite din precipitaţii (ploaie, ninsoare etc.) care ajung în reţeaua publică de canalizare. (...) Prin urmare, sumele încasate pentru apa meteorică sunt utilizate pentru: întreţinerea şi curăţarea reţelei de canalizare şi a gurilor de scurgere; transportul şi epurarea apelor meteorice în staţia de epurare; acoperirea costurilor cu energia, personalul şi alte cheltuieli operaţionale aferente; plata contribuţiilor către Administraţia Naţională Apele Române pentru evacuarea apelor tratate; investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare”, a transmis Compania de Apă Buzău, citată de Agerpres.

Cele mai mici facturi au fost înregistrate în luna februarie, când unii abonați au plătit doar 0,02 lei pentru 0,003 mc de apă meteorică.