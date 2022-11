Elevi din Buzău, premiați de Politehnica din București pentru ingeniozitate tehnică. Cu ce s-au remarcat buzoienii

Un colector solar realizat de elevii Liceului Tehnic din Buzău în cadrul activităților desfășurate la Cercul de electronică din școală a fost premiat la competiția națională Tehnologiile viitorului în „Smart City” şi Industrie 4.0, secţiunea elevi, organizată de Universitatea Politehnică București.

Dispozitivul va fi folosit pentru încălzirea apei la cantina unității de învățământ.

Din calculele efectuate de echipa proiectantă se estimează că, într-o zi normală de vară, panoul poate produce până la 250 de litri de apă caldă cu o temperatură de peste 50 de grade Celsius, suficientă pentru a putea fi folosită în cantina unităţii de învăţământ. Instalația are o suprafață de patru metri pătrați și este realizată din materiale recuperate.

La realizarea dispozitivului, echipa liceului buzoian a fost coordonată de profesorul Nicolae Toader.

Potrivit acestuia, deocamdată, colectorul nu poate avea rezultate deosebite pentru că vremea nu permite, nefiind soare, dar, cu siguranță că, începând cu sfârșitul lunii martie până la începutul lunii noiembrie instalația este funcțională.

„Ne-am gândit să utilizăm aceste energii regenerabile pentru că, pe de o parte, facem o economie substanțială la bugetul instituției, iar pe de altă parte avem și soluții care nu poluează; ne înscriem astfel în <strategia verde>, pentru că Liceul Tehnic desfășoară constant astfel de activități având în vedere și specificul lui: școlarizăm și în domeniul resurselor, tehnician ecolog și protecția calității mediului”, spune Robert Harabagiu, directorul adjunct al Liceului Tehnic din Buzău.

Robert Harabagiu ne spune că acesta nu este primul proiect de acest fel în școală, multe proiecte de tip „școală verde” derulându-se prin atragerea de fonduri europene.

„Încă de la primul proiect european, din 2008, am insistat pe partea de tehnologie energetice în gospodării. Atunci am dezvoltat un panou fotovoltaic care era orientat după razele solare, precum și o centrală eoliană. Am folosit energii alternative și am continuat în acest domeniu, pentru că am dorit să reciclăm. Am continuat cu un proiect european în care am dezvoltat un sistem de benzi transportoare care selectau deșeurile”, declară Harabagiu.

Cel de-al treilea proiect european, un parteneriat prin vechiul program Comenius , este o instalație de desalinizare a apei, folosind tot razele solare. Pentru realizarea celui mai nou dispozitiv, nu au fost folosiți bani europeni. Colectorul solar a fost realizat de unitatea școlară buzoiană prin surse proprii și sponsorizări, ca activitate în cadrul cercului de electronică din școală.