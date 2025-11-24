Coaliția Vot Corect caută observatori pentru alegerile parțiale. Înscrieri până pe 2 decembrie

Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, a lansat campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Înscrierile continuă pănă pe 2 decembrie.

Coaliția Vot Corect continuă campania de înscrieri pentru observatori electorali independenți la alegerile parțiale din decembrie 2025. Toate detaliile sunt disponibile la https://votcorect.ro/locale-2025/observatori. Vor fi acreditați observatori pentru alegerile organizate pentru primarul general al Bucureștiului, președintele consiliului județean Buzău și primari în Remetea (BH); Mihai Eminescu (BT); Marga (CS); Dobromir (CT); Lumina (CT); Găești (DB); Sopot (DJ); Valea Ciorii (IL); Vânători (IS); Poienile de sub Munte (MM); Șieu (MM); Cârța (SB).

Rolul observatorilor independenți

Observatorul este un cetățean cu drept de vot, voluntar, care nu face parte din niciun partid politic. Rolul său este să urmărească corectitudinea procesului electoral în secțiile de votare, fără a interveni direct în desfășurarea operațiunilor electorale. Persoanele care doresc să se înscrie ca observator trebuie să nu fie implicate activ în campania electorală a unui partid sau candidat în aceste alegeri.

Coaliția Vot Corect are un Cod de Conduită care detaliază principiile după care se ghidează un observator. Înscrierea ca observator se face exclusiv online, prin platforma observatori.votcorect.ro. Cei interesați trebuie să completeze un formular în care vor furniza datele necesare acreditării, precum și o declarație pe proprie răspundere că vor respecta condițiile acreditării.

Activitatea nu este remunerată, ci se bazează pe voluntariat. Însă Coaliția Vot Corect oferă training și materialele necesare pentru îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor (precum un Manual al Observatorului) și asistență electorală, inclusiv prin intermediul unui call center care va funcționa pe toată durata zilelor alegerilor. Fiecare observator va completa fişe de observare prin intermediul aplicației Vote Monitor, prin care sunt colectate date legate de zilele alegerilor, dar și alerte legate de posibile nereguli. Activitatea observatorilor din secțiile de votare ajută la evaluarea procesului electoral și publicarea concluziilor privind cu modul de organizare și desfășurare a alegerilor.

Platforma votcorect.ro a fost actualizată

Prin intermediul platformei votcorect.ro sunt explicate principalele reguli privind organizarea alegerilor și ziua votării. Printre cele mai căutate informații de pe platformă se numără cele legate de înregistrarea reședinței, votarea la adresa de reședință, regulile privind votarea în ziua alegerilor, funcționarea birourilor electorale, regulile privind marcarea materialelor electorale online și modalitățile în care alegătorii pot sesiza nereguli cu privire la acestea. Expert Forum va actualiza platforma pe măsură ce apar noi reglementări și va răspunde tuturor întrebărilor primite de la utilizatori.

Call center pentru asistență electorală în zilele alegerilor

EFOR va asigura, ca și la alegerile anterioare, asistență electorală pentru toți cei interesați în ziua alegerilor, prin intermediul unui call center electoral. Call Center-ul va fi activ pe 6 decembrie, în intervalul 12:00 - 19:00 și pe 7 decembrie, în intervalul 7:00 - 21:00. Cei interesați pot apela numărul gratuit 0800 460 002 pentru a primi informații de la experți electorali și juriști.