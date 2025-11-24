search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Coaliția Vot Corect caută observatori pentru alegerile parțiale. Înscrieri până pe 2 decembrie

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, a lansat campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Înscrierile continuă pănă pe 2 decembrie. 

FOTO Reuters
FOTO Reuters

Coaliția Vot Corect continuă campania de înscrieri pentru observatori electorali independenți la alegerile parțiale din decembrie 2025. Toate detaliile sunt disponibile la https://votcorect.ro/locale-2025/observatori. Vor fi acreditați observatori pentru alegerile organizate pentru primarul general al Bucureștiului, președintele consiliului județean Buzău și primari în Remetea (BH); Mihai Eminescu (BT); Marga (CS); Dobromir (CT); Lumina (CT); Găești (DB); Sopot (DJ); Valea Ciorii (IL); Vânători (IS); Poienile de sub Munte (MM); Șieu (MM); Cârța (SB).

Rolul observatorilor independenți

Observatorul este un cetățean cu drept de vot, voluntar, care nu face parte din niciun partid politic. Rolul său este să urmărească corectitudinea procesului electoral în secțiile de votare, fără a interveni direct în desfășurarea operațiunilor electorale. Persoanele care doresc să se înscrie ca observator trebuie să nu fie implicate activ în campania electorală a unui partid sau candidat în aceste alegeri.

Coaliția Vot Corect are un Cod de Conduită care detaliază principiile după care se ghidează un observator. Înscrierea ca observator se face exclusiv online, prin platforma observatori.votcorect.ro. Cei interesați trebuie să completeze un formular în care vor furniza datele necesare acreditării, precum și o declarație pe proprie răspundere că vor respecta condițiile acreditării.

Activitatea nu este remunerată, ci se bazează pe voluntariat. Însă  Coaliția Vot Corect  oferă training și materialele necesare pentru îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor (precum un Manual al Observatorului) și asistență electorală, inclusiv prin intermediul unui call center care va funcționa pe toată durata zilelor alegerilor. Fiecare observator va completa fişe de observare prin intermediul aplicației Vote Monitor, prin care sunt colectate date legate de zilele alegerilor, dar și alerte legate de posibile nereguli. Activitatea observatorilor din secțiile de votare ajută la evaluarea procesului electoral și publicarea concluziilor privind cu modul de organizare și desfășurare a alegerilor.

Platforma votcorect.ro a fost actualizată 

Prin intermediul platformei votcorect.ro sunt explicate  principalele reguli privind organizarea alegerilor și ziua votării. Printre cele mai căutate informații de pe platformă se numără cele legate de înregistrarea reședinței, votarea la adresa de reședință, regulile privind votarea în ziua alegerilor, funcționarea birourilor electorale, regulile privind marcarea materialelor electorale online și modalitățile în care alegătorii pot sesiza nereguli cu privire la acestea. Expert Forum va actualiza platforma pe măsură ce apar noi reglementări și va răspunde tuturor întrebărilor primite de la utilizatori.

Call center pentru asistență electorală în zilele alegerilor

EFOR va asigura, ca și la alegerile anterioare, asistență electorală pentru toți cei interesați în ziua alegerilor, prin intermediul unui call center electoral. Call Center-ul va fi activ pe 6 decembrie, în intervalul 12:00 - 19:00 și pe 7 decembrie, în intervalul 7:00 - 21:00. Cei interesați pot apela numărul gratuit 0800 460 002 pentru a primi informații de la experți electorali și juriști.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Prognoza meteo pentru decembrie s-a schimbat: iarna își intră în drepturi, cu surprize termice
playtech.ro
image
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă cele două campioane
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Au apărut imaginile! Gigi Becali i-a plătit biletele și a ”adus-o” în România: a rezolvat problema de la FCSB
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Alertă alimentară! Prețul legumelor ajunge la un nou record
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
6657031 jpg
Ce e de făcut când se îngrașă ficatul? De la cauze la tratament și schimbări în alimentație și stil de viață
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?