USR și PNL au pus un antreprenor candidat comun la Buzău să-l înfrunte pe Marcel Ciolacu la președinția Consiliului Judeţean

Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.

Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.

Preşedintele PNL Buzău, Adrian Mocanu, a declarat că această alianţă este singura soluţie pentru a oferi o alternativă credibilă în faţa dominaţiei PSD, scrie News.

”Ar fi fost simplu să nominalizăm un candidat din partea PNL şi atât, dar am fi sacrificat un coleg fără şanse reale. Eu cred că numai în urma unei alianţe avem şanse să ne debarasăm de PSD şi, mai ales, de Marcel Ciolacu”, a afirmat Adrian Mocanu.

Liderul liberal a subliniat că Moraru reprezintă profilul de candidat potrivit pentru dreapta buzoiană.

”A venit timpul ca în judeţul Buzău să venim cu un candidat serios, un om de afaceri cu peste 200 de angajaţi, cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro, care a demonstrat că poate face performanţă în mediul privat”, a susţinut el.

Mocanu a ţinut să mulţumească partenerilor de la USR şi a afirmat clar că alianţa nu are nicio intenţie de ”blat” cu PSD.

”Nu mă interesează niciun fel de înţelegere cu PSD. Cât timp voi fi preşedinte al organizaţiei judeţene PNL, niciunul dintre colegii noştri nu va fi vândut”, a mai spus Mocanu.

Mihai Răzvan Moraru, în vârstă de 44 de ani, antreprenor buzoian şi tată a doi copii, a mulţumit celor două formaţiuni pentru susţinere, subliniind că a acceptat provocarea din dorinţa de a schimba un judeţ ”ţinut în loc de un sistem vechi şi corupt”.

”Am venit în acest proiect pentru că nu pot accepta ca Buzăul să fie un judeţ de mâna a doua. Nu am venit să fac figuraţie. Cred că se poate câştiga şi sper ca toţi cei care îşi doresc altceva pentru Buzău să vină alături de noi”, a declarat Mihai Răzvan Moraru.

Candidatul a precizat că va duce o campanie modernă, bazată pe dialog cu cetăţenii şi instrumente digitale, pentru a ajunge la cât mai mulţi buzoieni, dat fiind că timpul alocat campaniei este unul extrem de scurt.

”Voi încerca să le ofer oamenilor şansa de a da de mine uşor, inclusiv online. Vor fi instrumente prin care pot trimite propuneri şi sesizări şi vor primi răspunsuri. Vreau o campanie a transparenţei şi a comunicării directe”, a adăugat el.

Moraru a menţionat principalele probleme identificate în judeţ: sănătatea, infrastructura şi lipsa locurilor de muncă, subliniind că Buzăul ”a pierdut 50.000 de locuitori în ultimii 12 ani” şi că ”situaţia economică se degradează continuu”.

Preşedintele USR Buzău, Florin Drăgulin, a numit momentul drept ”istoric”, considerând alianţa cu PNL o dovadă de maturitate politică.

”Astăzi asistăm la un moment istoric. Am reuşit, cu sprijinul conducerilor PNL şi USR, să unim aceste două partide pentru un scop comun. Am lăsat orgoliile la o parte şi ne-am dat seama că numai aşa putem învinge într-un judeţ roşu”, a spus Florin Drăgulin.

Drăgulin l-a caracterizat pe Moraru ca fiind ”un om cinstit, onest şi realizat”, cu o experienţă solidă în mediul privat.

”Tocmai de asta ne-am gândit la Mihai Răzvan Moraru. Este un om care are sute de angajaţi, contribuie substanţial la bugetul ţării şi are capacitatea să-l învingă pe Ciolacu”, a punctat Drăgulin.

Liderul USR a mai subliniat că această alianţă este un test pentru întreaga dreaptă românească: ”Este un moment istoric şi sper ca exemplul de la Buzău să fie urmat şi în alte judeţe. Doar uniţi putem opri un sistem corupt care a blocat dezvoltarea ţării”.

În urma votului, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru a fost aprobată în unanimitate de organizaţiile PNL şi USR Buzău. Cele două formaţiuni au anunţat că vor colabora strâns în campania electorală, atât online, cât şi în teren.

”Este o alianţă a curajului şi a asumării. Le mulţumesc domnilor Moraru şi Drăgulin, doi oameni realizaţi, care nu depind de politică, şi care pot schimba soarta acestui judeţ. Cu mine în frunte, PNL Buzău nu se va juca”, a spus în incheiere Adrian Mocanu.