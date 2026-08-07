Buzăul devine, pentru o lună, hub cultural european și laborator de artă

Buzău International Arts Festival, ediția a VI-a, 14 august -11 septembrie 2026: film, teatru, arte vizuale, literatură, spectacole și invitați de calibru internațional. Toamna asta, centrul de greutate al culturii s-a mutat spre estul României.

Există festivaluri care animă un oraș pentru câteva zile, și există festivaluri care îl transformă. BIAF face parte din a doua categorie. Ajuns la cea de-a șasea ediție, Buzău International Arts Festival a depășit de mult nivelul de eveniment local - s-a definit ca hub cultural european temporar și laborator de artă care funcționează o lună întreagă, în timp real, cu publicul.

Timp de patru săptămâni, între 14 august și 11 septembrie 2026, Buzăul devine exact ceea ce regiunile culturale emergente din Europa au nevoie: un spațiu în care arta nu mai stă în sală - iese pe stradă, în parcuri, în cinematografe în aer liber, în locuri despre care n-ai fi bănuit că pot găzdui ceva atât de frumos.

BIAF este construit pe un principiu simplu, dar greu de imitat: spectatorii devin parte dintr-un ecosistem cultural viu care creează, experimentează și se prezintă publicului în același timp. Tocmai de aceea, BIAF este mult mai mult decât un festival din Buzău, e un hub cultural european care se întâmplă la Buzău.

Un festival de festivaluri

BIAF 2026 nu e un singur festival, ci este un festival de festivaluri. Sub același acoperiș artistic, în aceste patru săptămâni, se desfășoară simultan: competiție internațională de film (BUZZ IFF), festival internațional de teatru independent (COMIC 7 B), program de arte vizuale și fotografie, artă stradală, literatură și — pentru că arta nu are vârstă minimă — spectacole și ateliere dedicate copiilor.

Invitatul român de onoare al ediției de anul acesta este George Mihăiță, actorul care nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că o carieră de peste cinci decenii pe scenele teatrului românesc și în fața camerelor e cartea de vizită absolută. Întâlnirea cu publicul va fi una directă, moderată de Irina Margareta Nistor, în spiritul care definește BIAF de la prima ediție: față în față, fără distanță artificială între artist și spectator.

„Astept cu nerăbdare să ajung la BIAF. Orice întâlnire a mea cu publicul este una de iubire. Cum e spectacolul? O spune mai bine distinsa Ludmila Patlanjoglu: ,,Mihăiță îl ,,joacă" pe Mihăiță, la întâlnirea cu viața, cu arta. Împreună râdem, plângem, ne înduioșăm. Farmec, poezie și multă emoție". MIHĂIȚĂ - RECONSTITUIREA UNEI VIEȚI. V-am făcut curioși? Vă aștept!

— George Mihăiță, actor invitat special al ediției a VI-a BIAF. Actorul va primi Trofeul de excelență la BIAF 2026

La final de august, festivalul găzduiește și a doua ediție a conferinței „Ok, deci ce mai e cultură?" — o seară de dezbatere cu personalități de cea mai înaltă clasă, din domeniul cultural. Acces gratuit.

Orașul ca scenă, județul ca teritoriu cultural

În peste 10 locații — Parcul Crâng, Centrul de Cultură și Artele Spectacolului ”George Ciprian”, Centrul Muzeal I.C. Brătianu, Galeriile de Artă, Parcul Tineretului, Centrul Expozițional Iazul Morilor, bulevardele și piețele orașului — Buzăul devine, timp de o lună, un organism artistic viu.

Festivalul se extinde și în județ prin caravane culturale: 21 – 22 - 23 august la Râmnicu Sărat, cu concerte, proiecții de film și spectacole de teatru inclusiv pentru copii, la care se adaugă caravane la Nehoiu, Bisoca Măgura și Pogoanele. Iată cum, la BIAF, cultura nu rămâne în centrul orașului, ci merge după publicul ei.

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Accesul la marea majoritate a evenimentelor este gratuit. Peste 100.000 de participanți sunt așteptați în cele patru săptămâni de festival.

Dacă, timp de ani buni, festivalurile de vară cu greutate culturală au avut doar adrese ce implicau drumuri lungi, organizatorii BIAF au decis că nu e nevoie să urci la munte sau să traversezi o jumătate de țară ca să trăiești ceva memorabil, ci se poate face asta aproape de Capitală, la Buzău. Și publicul a dat dreptate acestei decizii, ediție după ediție. Distanțe mici, impact mare: Brăila, Galați, Focșani, Ploiești, Câmpina, Constanța, Tulcea – practic, harta s-a rescris.

Cinci ani de probă. Cazul e dovedit

Buzău International Arts Festival (BIAF) s-a născut în 2021, din fuziunea a două festivaluri care aveau deja tradiție — Festivalul Internațional de Film Buzău (BUZZ IFF) și Festivalul Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B — și a crescut, ediție după ediție, în dimensiune și impact. În cei cinci ani de existență, festivalul a primit sute de invitați de marcă din România și din lume și a fost vizitat de vedete precum Armand Assante, Franco Nero, Raoul Bova, Michele Placido, Marcel Iureș, Irina Margareta Nistor – doar câteva dintre numele care au ales Buzăul.

BIAF este unul dintre puținele festivaluri din România care au primit eticheta EFFEA — Europe for Festivals, Festivals for Europe — sigiliul european al calității artistice, incluziunii și relevanței comunitare.

„BIAF nu a fost niciodată doar un festival local de vară. A fost, de la început, o declarație că Buzăul poate fi (și) altceva decât ce se credea că este. Ediția a șasea va fi dovada că am avut dreptate să credem asta. Când am pornit, lumea ne întreba ”de ce la Buzău”. Acum ne întreabă cum am reușit. Răspunsul e același: pentru că arta nu are nevoie de o adresă fancy — are nevoie de oameni care o iau în serios."

— Irinel Constantinescu-Martin, organizator BIAF

Parteneri și susținători

Parteneri: Primăria Municipiului Buzău, Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, Consiliul Județean Buzău

Parteneri instituționali: Muzeul Județean Buzău · Centrul de Cultură și Artele Spectacolului ”George Ciprian”

Parteneri: Buzău Shopping City · RER SUD · MediaTrust

Partener mobilitate: General Autocom

Sponsori: Winmarkt · Eximprod Grup · Camera Notarilor Publici Ploiești · Hotel Pietroasa · Lucsor · Birou Notarial Vasile Victor și Asociații

Parteneri media (Buzău & regional): UZPR · Opinia · Buzau.net · Campus TV · Campus Radio · TV Buzău · Reporterbuzoian · Buzaumedia

Parteneri media (național & online): RFI · IQAds · Observator Cultural · Filmecarti · Smark · CineFan · Metropolis · Psychologies · DailyCulture · Happ · Agerpres · Kiss FM · Euronews · Apostrof · Radio Cultural · Radio România Actualități · Libertatea · Știri Mondene · TV Mania · Wall-Street · Kudika · Garbo · Zile și Nopți · Liternet · Adevărul · Dilema Veche · Movienews.ro · AARC

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Despre BIAF — Buzău International Arts Festival

Buzău International Arts Festival (BIAF) este fondat în 2021 prin fuziunea BUZZ IFF – Festivalul Internațional de Film Buzău și COMIC 7 B – Festivalul Internațional de Teatru Independent. BIAF reunește anual, pe parcursul unei luni întregi, film, teatru, arte vizuale, literatură, muzică, artă stradală și programe dedicate copiilor.

Cu etichetă EFFEA (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – rețeaua europeană a festivalurilor de artă de excelență – BIAF este recunoscut la nivel european pentru calitate artistică, incluziune comunitară și deschidere internațională.

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