Buzăul, promovat ca destinație turistică. Ciolacu: „Nu trebuie tratat ca un judeţ de tranzit”

Consiliul Județean Buzău va participa cu stand propriu la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2026, pentru a promova potențialul turistic, produsele locale și tradițiile zonei, sub sloganul „Visit Buzău”.

Consiliul Județean (CJ) Buzău va fi prezent, în perioada 12–15 februarie, la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2026, organizat la Centrul Expozițional ROMEXPO din București. Autoritățile județene vor avea un stand propriu, amenajat sub sloganul „Visit Buzău”, prin care își propun să promoveze diversitatea turistică a județului, produsele locale și tradițiile specifice zonei.

Buzăul, promovat ca destinație turistică strategică

Tema ediției din acest an a târgului este „Promovarea României ca destinație strategică”, context în care conducerea CJ Buzău consideră că județul trebuie repoziționat clar pe harta turismului național, nu doar ca un punct de trecere.

„Buzăul trebuie privit și tratat ca o destinație turistică, nu ca un județ de tranzit. Avem zone naturale spectaculoase, stațiuni balneare cu tradiție, produse locale recunoscute și un potențial viticol important, care pot susține un turism constant, pe tot parcursul anului. În perioada următoare, CJ Buzău va pune un accent tot mai mare pe dezvoltarea turismului, atât prin promovare, cât și prin investiții și parteneriate cu mediul local. Participarea la Târgul de Turism al României se înscrie în această direcție clară de a face din Buzău un județ în care oamenii vin cu un scop și rămân pentru experiențe”, a transmis președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Degustări de produse tradiționale și vinuri din Dealul Mare

La standul județului Buzău, vizitatorii vor putea participa la degustări de produse tradiționale buzoiene, printre care cârnații de Pleșcoi, covrigii de Buzău, ghiudemul și babicul, alături de alte specialități locale. De asemenea, oferta va fi completată de degustări de vin din zona viticolă Dealul Mare, una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole ale României.

„Sub sloganul «Visit Buzău», echipa CJ Buzău va promova diversitatea ofertei turistice a județului, invitând vizitatorii să descopere și să experimenteze frumusețea Buzăului. Ca de fiecare dată, în cadrul standului vor fi prezentate principalele atracții turistice prin materiale de promovare precum pliante, broșuri, hărți, imagini și videoclipuri. Anul acesta, oferta de promovare este completată de un material nou, pliantul dedicat Stațiunii balneoclimatice Sărata-Monteoru. Printr-un scurt istoric și prezentarea bazelor de tratament, a izvoarelor minerale, parcurilor de aventură și a bazinului de înot, pliantul evidențiază faptul că Sărata-Monteoru nu este doar o stațiune, ci o adevărată invitație la sănătate și echilibru, în mijlocul naturii”, informează CJ Buzău.

Pe lângă componenta de promovare turistică și gastronomică, la standul județului vor fi organizate și momente artistice, precum dansuri tradiționale, menite să ofere vizitatorilor o experiență cât mai apropiată de spiritul și identitatea culturală a zonei. Standul Consiliului Județean Buzău va putea fi vizitat în Pavilionul B2 din incinta Romexpo.