search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Buzăul, promovat ca destinație turistică. Ciolacu: „Nu trebuie tratat ca un judeţ de tranzit”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul Județean Buzău va participa cu stand propriu la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2026, pentru a promova potențialul turistic, produsele locale și tradițiile zonei, sub sloganul „Visit Buzău”. 

Marcel Ciolacu vrea să promoveze Buzăul drept destinație turistică FOTO: Arhivă
Marcel Ciolacu vrea să promoveze Buzăul drept destinație turistică FOTO: Arhivă

Consiliul Județean (CJ) Buzău va fi prezent, în perioada 12–15 februarie, la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2026, organizat la Centrul Expozițional ROMEXPO din București. Autoritățile județene vor avea un stand propriu, amenajat sub sloganul „Visit Buzău”, prin care își propun să promoveze diversitatea turistică a județului, produsele locale și tradițiile specifice zonei.

Buzăul, promovat ca destinație turistică strategică

Tema ediției din acest an a târgului este „Promovarea României ca destinație strategică”, context în care conducerea CJ Buzău consideră că județul trebuie repoziționat clar pe harta turismului național, nu doar ca un punct de trecere.

„Buzăul trebuie privit și tratat ca o destinație turistică, nu ca un județ de tranzit. Avem zone naturale spectaculoase, stațiuni balneare cu tradiție, produse locale recunoscute și un potențial viticol important, care pot susține un turism constant, pe tot parcursul anului. În perioada următoare, CJ Buzău va pune un accent tot mai mare pe dezvoltarea turismului, atât prin promovare, cât și prin investiții și parteneriate cu mediul local. Participarea la Târgul de Turism al României se înscrie în această direcție clară de a face din Buzău un județ în care oamenii vin cu un scop și rămân pentru experiențe”, a transmis președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Degustări de produse tradiționale și vinuri din Dealul Mare

La standul județului Buzău, vizitatorii vor putea participa la degustări de produse tradiționale buzoiene, printre care cârnații de Pleșcoi, covrigii de Buzău, ghiudemul și babicul, alături de alte specialități locale. De asemenea, oferta va fi completată de degustări de vin din zona viticolă Dealul Mare, una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole ale României.

„Sub sloganul «Visit Buzău», echipa CJ Buzău va promova diversitatea ofertei turistice a județului, invitând vizitatorii să descopere și să experimenteze frumusețea Buzăului. Ca de fiecare dată, în cadrul standului vor fi prezentate principalele atracții turistice prin materiale de promovare precum pliante, broșuri, hărți, imagini și videoclipuri. Anul acesta, oferta de promovare este completată de un material nou, pliantul dedicat Stațiunii balneoclimatice Sărata-Monteoru. Printr-un scurt istoric și prezentarea bazelor de tratament, a izvoarelor minerale, parcurilor de aventură și a bazinului de înot, pliantul evidențiază faptul că Sărata-Monteoru nu este doar o stațiune, ci o adevărată invitație la sănătate și echilibru, în mijlocul naturii”, informează CJ Buzău.

Pe lângă componenta de promovare turistică și gastronomică, la standul județului vor fi organizate și momente artistice, precum dansuri tradiționale, menite să ofere vizitatorilor o experiență cât mai apropiată de spiritul și identitatea culturală a zonei. Standul Consiliului Județean Buzău va putea fi vizitat în Pavilionul B2 din incinta Romexpo.

Buzău

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați
gandul.ro
image
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
mediafax.ro
image
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
"Bolojan refuză să se întâlnească cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Unii au fost găsiți morți în casă de foame"
antena3.ro
image
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
observatornews.ro
image
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Legea a intrat în vigoare în 2024
playtech.ro
image
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Pensia în plus pe care o poate lua cineva care nu a lucrat
romaniatv.net
image
Anunț pentru românii care așteaptă pensia pe card
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Suplimentul care ar putea reduce riscul de diabet și combate anxietatea