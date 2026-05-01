Momente de groază într-un cimitir din Slovacia. Familia a auzit zgomote din mormânt și a cerut deshumarea: „L-am strigat «tată», și parcă ne-a răspuns”

Rudele unui bărbat decedat au reclamat că au auzit zgomote și bătăi venind din interiorul mormântului. Incidentul neobișnuit s-a petrecut într-un cimitir din satul slovac Bijacovce. Autoritățile au intervenit de urgență, iar polițiștii și pompierii au decis deschiderea mormântului pentru a verifica dacă există vreo explicație pentru sunetele tulburătoare.

Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, fusese înmormântat pe 8 aprilie, după ce murise în urma unor complicații medicale severe. Conform primarului localității, Jozef Kalinaj, acesta suferea de diabet, iar cu doar câteva zile înainte de deces îi fusese amputat un picior, relatează presa din Slovacia.

„Apoi, se pare că a făcut septicemie, iar situația era deja foarte gravă”, a explicat edilul.

„Se auzea ca și cum cineva bătea în sicriu”

Incidentul a avut loc în a 18-a zi de la înmormântare, când familia venise, ca de obicei, să aprindă lumânări la mormânt.

Rudele susțin că au auzit zgomote repetate, care păreau să vină chiar din interiorul mormântului.

„Se auzea ca și cum cineva bătea într-un sicriu”, a povestit un membru al familiei.

Situația a devenit și mai tulburătoare după ce rudele spun că sunetele păreau să reacționeze la vocea unuia dintre fii.

„L-am strigat «tată», și parcă ne-a răspuns”, a declarat o rudă.

Fiica bărbatului a povestit că, speriată, a încercat mai întâi să ceară ajutorul preotului din sat, însă acesta nu era acasă. Ulterior, familia a contactat firma de pompe funebre, care i-a îndrumat către poliție.

„Polițiștii au auzit același lucru ca noi. Au auzit și ei bătăile”, a spus femeia, potrivit presei slovace.

Mormântul a fost deschis

Având în vedere gravitatea suspiciunilor și starea emoțională a familiei, poliția a tratat cazul cu maximă seriozitate.

La fața locului au fost mobilizați pompieri, polițiști și reprezentanți ai administrației locale, iar mormântul a fost deschis.

Când sicriul a fost ridicat, trupul a fost găsit în aceeași poziție în care fusese îngropat.

„Autoritățile erau curioase ce ar putea fi. Poate apă, dar când am deschis, nu era deloc apă. Nu arăta ca atunci când l-am adus de la spital. Avea obrajii roșiii”, a declarat fiica decedatului.

Un medic legist sosit la fața locului a dispus transportarea trupului la Martin pentru efectuarea unei noi autopsii.

Verdictul specialiștilor

Rezultatele autopsiei nu au identificat nimic suspect și au exclus categoric ipoteza că bărbatul ar fi fost îngropat de viu.

Președintele Asociației Slovace a Serviciilor Funerare și de Incinerare, Ladislav Stríž, a explicat că un astfel de scenariu este imposibil.

„Procesul de constatare a decesului are reguli foarte stricte. (...) Este imposibil ca cineva să supraviețuiască mai mult de două săptămâni în mormânt”, a precizat acesta.

Specialistul consideră mult mai plauzibile alte explicații, precum dilatarea unor componente din beton din cauza variațiilor de temperatură sau prezența unor rozătoare.

Aceeași teorie este susținută și de primarul localității, care crede că zgomotele ar fi putut fi produse de animale intrate în cavoul funerar.

Familia rămâne convinsă

Deși experții au exclus orice posibilitate ieșită din comun, familia susține în continuare că zgomotele au fost reale și că decedatul încerca să comunice.

După finalizarea investigațiilor, trupul a fost returnat rudelor, care au organizat o nouă ceremonie de înmormântare.