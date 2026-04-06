Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Reacția unui economist după scumpirea abonamentelor cu metroul: „Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație și trenuri vechi, fără aer condiționat”

Analistul economic Adrian Negrescu cataloghează drept „controversată” decizia Metrorex de a scumpi călătoriile cu metroul. Acesta consideră că este vorba despre „o scumpire succesivă fără precedent pe piața transporturilor de călători din România”. Comentariul său vine după ce compania a anunțat majorări ale prețului biletelor și abonamentelor.  Prețul unui abonament de 24 de ore la metrou va fi 23 de lei, pe o lună - 196 de lei, iar pe un an - 1770 de lei, potrivit unui document obținut de „Adevărul”.

FOTO: Metrorex
FOTO: Metrorex

Prețul unei călătorii cu metroul va fi majorat de la 5 la 7 lei, începând cu data de 1 mai 2026, potrivit unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație al Metrorex.  Prețul unui abonament de 24 de ore la metrou va fi 23 de lei, pe o lună - 196 de lei, iar pe un an - 1770 de lei, potrivit unui document obținut de „Adevărul”.

„Metrorex vrea să crească prețul călătoriei cu metroul de la 5 la 7 lei. Această decizie extrem de controversată vine la doar un an după ce tariful a fost crescut brusc de la 3 la 5 lei.

Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. Toate aceste decizii se întâmplă sub privirile aparent pasive ale Ministerului Transporturilor”, declară Adrian Negrescu într-o postare pe Facebook.

Analistul spune că scumpirea nu este justificată de îmbunătățirea serviciilor, care rămân slabe (aglomerate, vechi, cu întârzieri).

„Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri majore în livrarea noilor garnituri din contractele publice. Astfel, singura explicație a scumpirii pare să fie acoperirea nivelului salarial din cadrul companiei.

Veniturile obținute strict din vânzarea de bilete și abonamente sunt total insuficiente pentru a ține metroul în mișcare. Pentru a putea funcționa, compania se bazează an de an pe subvenții masive pompate direct de la bugetul de stat. Aceste ajutoare financiare guvernamentale depășesc în mod frecvent pragul uriaș de 700 sau chiar 800 de milioane de lei.”

„Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli”

Acesta declară că datele bugetare oficiale din 2025 „arată o discrepanță uriașă în gestionarea fondurilor.”

„Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli curente. Mai exact, cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 37,95% din totalul bugetului. Asta înseamnă un efort financiar de aproximativ 1,05 miliarde de lei direcționat exclusiv către angajați.”

Negrescu arată că suma alocată salariilor depășește cheltuielile de exploatare, care sunt de 1,02 miliarde de lei (36,75%). În același timp, pentru bunuri și servicii esențiale, inclusiv energie, mentenanță și piese de schimb, sunt alocate 697 de milioane de lei (25,07%).

„Este revoltător faptul că Ministerul Transporturilor închide ochii la derapajele financiare, iar interesele călătorilor rămân complet neapărate.

Din cauza acestei lipse cronice de viziune, Metrorex a devenit prototipul perfect al companiei de tip «gaură neagră» pentru bugetul național. Avem de-a face cu o entitate de stat complet nereformată, care impune tarife din ce în ce mai aspre pentru servicii publice de o calitate adesea îndoielnică”

Nu în ultimul rând, acesta spune că creșterea tarifelor este prezentată ca soluție pentru acoperirea costurilor, în contextul unor probleme persistente de management.

„Astfel, o singură întrebare legitimă rămâne pe buzele sutelor de mii de navetiști bucureșteni. Oare când vom asista la o reformă reală și asumată în cadrul acestei companii vitale?”

Acesta a atașat în postarea sa pe Facebook și câteva fotografii „privind «calitatea» serviciilor de metrou din București”, realizate în stația Gara de Nord 2 de pe Magistrala 4.

