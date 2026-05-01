Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim

Accidentele rutiere nu sunt distribuite uniform pe parcursul anului. Există câteva perioade „de risc”, în care numărul acestora crește vizibil, din combinația unor factori precum trafic intens, condiții meteo sau comportamentul șoferilor.

Două mașini s-au lovit frontal
Vara se înregistrează cele mai multe accidente. Foto arhivă

Perioadele cu cele mai mari rate de înregistrări de daune au fost observate în lunile iulie (9%), martie (8,9%) și mai (8,9%). Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în decembrie (6,9%), aprilie (7,5%) și noiembrie (7,6%).

Vara (iunie – august)

Este una dintre cele mai periculoase perioade. Traficul este mult mai intens, pe fondul vacanțelor și concediilor, iar drumurile lungi cresc riscul de oboseală la volan. În același timp, condițiile bune de drum și vizibilitatea ridicată îi determină pe mulți șoferi să circule cu viteze mai mari și să își asume riscuri, inclusiv prin deplasări mai frecvente pe timpul nopții sau în contexte în care consumul de alcool este mai prezent. Practic, condițiile aparent favorabile duc la un comportament mai relaxat, dar mai riscant.

Iarna (decembrie – februarie)

Și sezonul rece aduce un număr ridicat de accidente, însă din motive diferite. Poleiul, zăpada și carosabilul alunecos reduc aderența, iar vizibilitatea este adesea afectată de ceață, ninsoare sau de durata mai scurtă a zilei. În plus, mașinile neechipate corespunzător și reacțiile mai lente cresc riscul pierderii controlului. Spre deosebire de vară, aici problema principală nu este viteza excesivă, ci dificultatea de a controla vehiculul în condiții dificile.

Sărbătorile și perioadele aglomerate

În perioade precum Crăciunul, Anul Nou, Paștele sau minivacanțele, traficul devine extrem de aglomerat pe anumite rute. Mulți șoferi sunt grăbiți sau stresați, iar consumul de alcool este mai ridicat. În același timp, apar și șoferi ocazionali, care conduc rar și pot reacționa mai puțin eficient în situații-limită, ceea ce crește riscul de accidente.

Orele critice din zi

Indiferent de sezon, există intervale orare cu risc crescut. Dimineața și seara, în timpul orelor de vârf, traficul este intens și apar frecvent situații tensionate. Noaptea, în schimb, oboseala, vizibilitatea redusă și consumul de alcool devin factori majori de risc.

Pe lângă sezonalitate, accidentele sunt influențate constant de viteza excesivă, neatenția la volan (în special utilizarea telefonului), neadaptarea la condițiile de drum, infrastructura rutieră slabă și starea tehnică a vehiculului.

Cele mai mari daune se înregistrează iarna, cele mai mici în luna mai

Aceste tipare sunt confirmate și de datele din piața auto. Potrivit unei analize realizate de carVertical, în România cele mai mari rate de înregistrări de daune au fost observate în lunile iulie, cu 9%, martie și mai, ambele cu câte 8,9%. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în decembrie, cu 6,9%, aprilie cu 7,5% și noiembrie cu 7,6%.

Explicația ține în principal de intensitatea traficului și de comportamentul șoferilor. „Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, explică Matas Buzelis.

În același timp, percepția că iarna este cea mai periculoasă perioadă nu este pe deplin susținută de statistici. Deși condițiile sunt mai dificile, majoritatea coliziunilor din sezonul rece sunt mai puțin grave și apar din cauza vitezei neadaptate, a distanțelor mici între vehicule sau a vizibilității reduse. Specialiștii arată că șoferii tind să fie mai prudenți iarna, ceea ce limitează numărul accidentelor severe.

Paradoxal însă, iarna este perioada în care costurile daunelor sunt cele mai ridicate. Cea mai mare medie a fost înregistrată în decembrie, ajungând la aproximativ 3.204 euro, în timp ce luna mai a avut cele mai mici costuri, cu circa 12% mai reduse. Explicațiile țin de deplasările lungi din perioada sărbătorilor, de drumurile alunecoase și de vizibilitatea scăzută, factori care cresc probabilitatea unor coliziuni mai grave.

În acest context, verificarea istoricului unei mașini second-hand devine esențială. Tot mai mulți șoferi analizează astfel de rapoarte pentru a evita achiziția unor vehicule care au fost prost întreținute sau avariate în trecut. Specialiștii subliniază însă că nu orice daună este un motiv de îngrijorare: zgârieturile sau loviturile minore nu afectează siguranța, însă costurile mari de reparație pot indica accidente serioase.

Este crucial să analizați cu atenție înregistrările de daune dintr-un raport de istoric auto. Duceți întotdeauna vehiculul la un service autorizat și rugați un mecanic să evalueze modul în care au fost reparate daunele anterioare. Dacă treceți peste acest pas, cumpărarea unei mașini se transformă într-un joc de noroc”, avertizează Matas Buzelis.

De asemenea, acesta recomandă evitarea mașinilor care au avut în trecut daune de mii de euro, deoarece defectele structurale ascunse pot compromite siguranța în cazul unui nou accident.

