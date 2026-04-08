Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Metrorex a publicat programul de Paște

Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Metrorex a publicat programul de Paște0
Metrorex a publicat miercuri, 8 aprilie, programul circulației trenurilor de metrou pentru perioada Sărbătorilor Pascale. CFR Călători a transmis că va suplimenta cu vagoane trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special cele care asigură legătura dintre București și marile orașe.
În perioada 10-13 aprilie 2026, metrourile vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale, anunță compania într-un comunicat.
În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute.
Pentru evitarea oricăror evenimente nedorite, accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse etc) este strict interzis.
CFR anunță că pune la dispoziția publicului capacitatea maximă de transport disponibilă
Săptămâna trecută CFR Călători anunța că „pune la dispoziția publicului capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a asigura mobilitatea călătorilor către destinațiile dorite.”
„În zilele cu trafic crescut din perioada sărbătorilor, compania va suplimenta operativ, cu vagoane, trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special cele care asigură legătura dintre București și marile orașe din principalele regiuni ale țării, în funcție de cererea de transport și de disponibilitatea materialului rulant”, adaugă CFR.
CFR recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și să cumpere biletele în avans, pentru a putea gestiona mai bine fluxul de pasageri.
De asemenea, pentru a evita aglomerația, pasagerii sunt încurajați să aleagă toate trenurile disponibile pe parcursul zilei, nu doar pe cele de vârf, iar biletele pot fi achiziționate online până la plecare, în limita locurilor disponibile.
Biletele în trafic intern pot fi achiziționate cu anticipație, prin utilizarea următoarelor canale de vânzare:
- online, pe www.cfrcalatori.ro
- aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)
- automatele de bilete din gări
- casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători
CFR Călători anunță reduceri pentru pasageri, precum 10% pentru biletele dus-întors și până la 10% pentru cumpărarea în avans, alături de facilități pentru anumite categorii, conform legii. De asemenea, călătorii sunt sfătuiți să aibă bilet valabil înainte de urcarea în tren, pentru a evita taxe suplimentare sau amenzi.
Informații despre circulația trenurilor:
- la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).
- la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
- în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.
- pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.
- pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.
- de la personalul nostru din staţii.