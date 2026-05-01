Foto Cine este Bansky, enigmaticul artist care și-a lăsat semnătura pe o statuie uriașă apărută peste noapte în centrul Londrei

O statuie de mari dimensiuni apărută peste noapte în centrul Londrei a stârnit numeroase speculații în rândul britanicilor, mulți suspectând că în spatele ei s-ar afla celebrul și enigmaticul artist stradal Banksy. Statuia înfățișează un bărbat îmbrăcat la costum, surprins în timp ce face un pas înainte de pe soclu, ținând cu o mână un steag care îi acoperă complet fața.

Sculptura a fost observată pentru prima dată miercuri în zona St James’s, una dintre cele mai exclusiviste și istorice părți ale capitalei britanice, potrivit BBC.

Lucrarea este amplasată în Waterloo Place, în apropierea unor monumente emblematice, printre care statuile regelui Edward al VII-lea, Florence Nightingale și Monumentul Războiului Crimeei.

Detaliul care a alimentat imediat speculațiile este inscripția „Banksy”, apărută la baza soclului. Cu toate acestea, până în acest moment nu există o confirmare oficială din partea artistului.

Cine este Bansky, ale cărui opere sunt recunoscute la nivel mondial

Banksy, a cărui identitate reală rămâne necunoscută, are un istoric bogat de intervenții-surpriză în spațiul public londonez.

Una dintre cele mai cunoscute astfel de apariții a avut loc în 2004, când artistul a instalat pe Shaftesbury Avenue lucrarea „The Drinker”, o reinterpretare ironică a celebrei sculpturi „Gânditorul” de Auguste Rodin. Opera a fost furată la scurt timp după instalare.

Cele mai recente lucrări atribuite lui Banksy au fost descoperite exclusiv în Londra. În decembrie, în cartierul Bayswater, a apărut un mural reprezentând doi copii întinși pe jos, iar în septembrie artistul și-a revendicat o lucrare controversată pe zidurile complexului Royal Courts of Justice, unde era reprezentată o scenă cu puternice accente politice și sociale.

Tot în 2024, Banksy a realizat un veritabil „traseu urban al animalelor” prin capitala britanică, cu opere reprezentând o capră, elefanți, o gorilă, maimuțe, piranha, un rinocer și pelicani.

Ca de fiecare dată, lucrările sale au fost instalate discret și confirmate ulterior prin postări publicate pe contul său oficial de Instagram.

Operele lui Banksy sunt recunoscute la nivel mondial pentru mesajele lor politice și sociale, iar multe dintre ele sunt îndepărtate la scurt timp după apariție.

Câteva dintre lucrările care au stârnit controverse și au scos din minți autoritățile

- „Polițiști care se sărută” – Brighton, 2004

Lucrarea înfățișează doi polițiști britanici sărutându-se. A devenit rapid una dintre cele mai cunoscute și provocatoare creații ale artistului.

- „O națiune sub supravegherea camerelor” – Londra, 2008

Un mural de mari dimensiuni realizat în centrul Londrei, cu mesajul „One Nation Under CCTV”, reprezentând un copil care scrie textul sub privirea unui polițist și a unui câine. Ironia a fost amplificată de prezența unei camere reale de supraveghere, instalată de autorități chiar lângă lucrare.

- Lucrările de pe zidul din Cisiordania – 2005

Banksy a realizat nouă lucrări pe zidul de separare construit de Israel în Cisiordania.

- Steve Jobs, refugiat sirian – Calais, 2015

În tabăra de migranți din Calais, artistul a pictat imaginea fondatorului Apple, Steve Jobs, reprezentat ca refugiat sirian. Mesajul lucrării era unul puternic: tatăl lui Steve Jobs a fost migrant sirian, o referire directă la dezbaterea globală privind refugiații.