Un șofer din București, urmărit de polițiști, a lovit patru mașini încercând să scape

Un bărbat de 40 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile Capitalei după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora. În timpul urmăririi șoferul a avariat patru mașini în zone diferite, incidentul soldându-se doar cu pagube materiale.

„La data de 03.12.2025, în jurul orei 16:50, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Calea Ferentari, în dreptul imobilului cu nr. 128, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, întrucât au observat că acesta se deplasa cu viteză.

Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului, continuându-și deplasarea. Polițiștii rutieri au intervenit prompt și au procedat la urmărirea vehiculului în cauză până pe strada Vigoniei Nr. 10, moment în care bărbatul a abandonat autovehiculul și a încercat să se sustragă pietonal”, transmite Brigada Rutieră într-un comunicat.

Șoferul a fost interceptat rapid de polițiști și identificat ca fiind un bărbat de 40 de ani. Testele pentru alcool și droguri au ieșit negative, iar verificările nu au indicat alte nereguli.

În timpul urmăririi, acesta i-a pus în pericol pe participanții la trafic și a acroșat patru mașini, provocând doar pagube materiale.

Pentru abaterile comise, circulație pe contrasens, neoprire la semnal și neacordare de prioritate, bărbatul a primit o amendă de 6.480 de lei și i-a fost suspendat permisul pentru 330 de zile.

„Bărbatul a fost condus la sediul Biroului Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare și luării măsurilor ce se impun.

De asemenea, până la acest moment, conducătorii auto cărora le-au fost avariate autovehiculele s-au prezentat la Biroul Accidente Ușoare pentru a declara evenimentele”, încheie instituția citată.