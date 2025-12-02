O mașină în care se aflau un preot și o măicuță s-a răsturnat în râul Jiu. Cum i-au găsit salvatorii

Un accident rutier a avut loc marți, 2 decembrie, în Defileul Jiului, pe raza județului Gorj. O maşină în care se aflau două persoane s-a răsturnat în râul Jiu.

„În jurul orei 16.00 am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență, generată de un accident rutier produs pe Defileul Jiului, în care a fost implicat un autoturism în care se aflau două persoane și care s-a răsturnat în apa râului Jiu. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje specializate în misiuni de salvare, cu două autospeciale de intervenție, o ambarcațiune de salvare și o ambulanță SMURD, precum și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, totodată fiind alertate și echipajele din cadrul Salvamont”, a precizat ISU Gorj.

Potrivit unor surse, în mașină se aflau preot în vârstă de 70 de ani și o măicuță de 71 de ani, de la Mănăstirea Lainici, scrie Gorjeanul.ro.

„Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat că cele două persoane erau conștiente, cooperante și reușiseră să iasă parțial pe geamul autovehicului. Colegii noștri au intervenit cu ajutorul mijloacelor din dotare și au reușit să le salveze pe cele două persoane care au fost evaluate medical și urmează să fie transportate la spitalul din Bumbești-Jiu”, mai arată reprezentanții ISU Gorj.

