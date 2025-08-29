Video Un șofer Bolt cu probleme de vorbire a fost bătut cu bestialitate de un pasager care l-a crezut beat

Un bărbat de 51 de ani din Timișoara, șofer al unei platforme de transport alternativ, a fost agresat în noaptea de joi spre vineri de unul dintre clienții săi. Pasagerul l-a crezut beat din cauza problemelor de vorbire pe care le-a sesizat la conducătorul auto și a vrut să-i aplice o corecție.

Incidentul s-a petrecut pe Calea Aradului, potrivit Antena 3 CNN, după o discuție între șofer și cei doi clienți aflați în mașină.

Polițiștii spun că ei cei doi pasageri i-ar fi adresat injurii conducătorului auto, iar în momentul în care acesta a oprit mașina, unul dintre pasageri l-ar fi agresat fizic.

Victima spune însă că și în mașină a primit o lovitură.

Cum s-a ajuns la violențe

Șoferul bătut a povestit că, în timp ce se afla în mașină, unul dintre cei doi pasageri l-a întrebat dacă se câștigă bine cu Bolt. Șoferul a răspuns că nu prea, pentru că el are grad de handicap și lucrează doar șase ore.

Clientul l-ar fi lovit cu pumnul în ureche în timp ce se afla la volan, după ce i-a reproșat ca îl minte că nu face bani. Când șoferul, amețit de la lovitură, a coborât din mașină, împreună cu clienții, a fost bătut.

Chiar și în timpul agresiunii, șoferul a continuat să explice că are handicap și deficiențe de vorbire și echilibru.

Victima a sesizat poliția în jurul orei 00:30.

Șoferul bătut a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Dosar penal pentru lovire sau alte violențe

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și desfășoară cercetări pentru identificarea celor doi pasageri, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale.

Amintim că un șofer de Bolt din Cluj-Napoca a ajuns la spital săptămâna trecută după ce patru tineri, în stare de ebrietate, l-au lovit cu brutalitate în cap cu o sticlă de bere și apoi au fugit de la locul faptei.