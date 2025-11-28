Bărbat din București, arestat după ce a furat o mașină ameninţându-l pe proprietar cu un cuţit

Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de polițiștii din Capitală după ce marți, 25 noiembrie, a furat o mașină, ameninţându-l pe proprietar cu un cuţit.

Potrivit Poliției Capitalei, la data de 25 noiembrie, în jurul orei 18.00, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 2, bărbatul i-ar fi furat autoturirmul unui alt bărbat în vârstă de 29 de ani, ameninţându-l cu un cuţit şi cu acte de violenţă.

Ulterior, hoţul ar fi condus maşina până pe o altă stradă din Sectorul 2, unde ar fi abandonat-o, aceasta fiind găsită de către poliţişti şi restituită persoanei vătămate, scrie News.ro.

De asemenea, a fost găsit şi cuţitul folosit de persoana bănuită de comiterea faptei.

La data de 26 noiembrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 28 Poliţie, cu sprijinul colegilor din cadrul Secţiei 7, l-au depistat pe presupusul hoţ, acesta fiind dus la sediul Secţiei 28 Poliţie, pentru audieri.

Reţinut iniţial pentru 24 de ore, bărbatul de 36 de ani a fost ulterior arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 28 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru tâlhărie calificată.