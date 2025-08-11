Un bărbat a făcut infarct în timpul examenului auto. Examinatorul, acuzat că nu i-a acordat primul ajutor

Incident grav în Capitală. Un bărbat care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere a ajuns la spital după ce, potrivit martorilor, ar fi suferit un infarct chiar în timpul examenului. Candidatului i s-a făcut brusc rău în timp ce conducea.

Conform relatărilor, bărbatul de 55 de ani ar fi căzut cu capul pe volan și ar fi rămas inconștient. Polițistul examinator a tras mașina pe dreapta, relatează Digi24.

Cei prezenți susțin că examinatorul nu i-ar fi acordat primul ajutor și că ar fi trecut mai multe minute până la începerea manevrelor de resuscitare.

Incidentul s-a produs pe strada Veseliei din Sectorul 5 al Capitalei, iar la fața locului au intervenit polițiști și echipaje medicale.

Ulterior, victima a fost transportată la spital, unde primește îngrijiri medicale. Poliția a anunțat că verifică dacă procedurile au fost respectate și va analiza imaginile video care ar fi trebuit să surprindă tot momentul, conform regulamentului de examinare.

Vor fi analizate toate datele, inclusiv înregistrările din timpul probei, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Cazul amintește de un incident petrecut în 2023, la Cluj-Napoca, când o femeie de 45 de ani a suferit un atac de cord în timpul examenului auto. Femeia a fost salvată datorită intervenției rapide a examinatorului.