 Trotinetele electrice de închiriat, complet interzise în parcurile din Bucureşti și la evenimente stradale | adevarul.ro
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Trotinetele electrice de închiriat, complet interzise în parcurile din Bucureşti și la evenimente stradale

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Primăria Capitalei anunţă că circulaţia trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă în parcurile din oraş, dar şi la evenimentele stradale cu public numeros, măsura fiind implementată împreună cu cei care pun la dispozişie aceste mijloace de deplasare.

Trotinete
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în parcuri Foto: Facebook/Primăria București

„Trotinetele electrice de închiriat, complet restricţionate în parcurile din Bucureşti şi la evenimentele stradale! Am chemat la discuţii principalii operatori de trotinete şi poliţiile locale de sector. Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica şi la evenimentele stradale cu public mare”, informează, vineri, Primăria Bucureşti pe Facebook.

Conform Primăriei Capitalei, reacţia marilor companii care închiriază trotinete electrice a fost „pozitivă”, una dintre acestea comunicând că avea deja această restricţie implementată în parcurile Herăstrău, Cişmigiu, Tineretului şi Carol.Municipalitatea aminteşte că accesul cu trotinetele electrice este interzis încă din octombrie 2025 în parcurile aflate în administrarea autorităţii locale, sancţiunile pentru cei care ignoră restricţia ajungând la 500 de lei.

În timp ce unii locuitori consideră că trotinetele electrice ar trebui interzise în parcuri pentru protejarea pietonilor, alţii susţin că principala problemă este lipsa educaţiei şi a respectării regulilor de circulaţie.

Petiţia pentru Parcul IOR este în continuare deschisă pentru semnături, iar iniţiatorii solicită autorităţilor locale să adopte cât mai curând o măsură similară celei introduse în Sectorul 1.

Primăria Municipiului București a lansat în luna iulie o dezbatere publică un proiect de regulament care stabilește noi reguli pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate, atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii care le pun la dispoziție.

Proiectul de regulament prevede că utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să aibă cel puțin 18 ani și vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete. În lipsa acestora, deplasarea va fi permisă numai pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h.

Una dintre cele mai importante modificări este interzicerea circulației trotinetelor electrice pe trotuare, în parcuri și în grădinile publice.

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