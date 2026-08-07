Trotinetele electrice, interzise de vineri în parcurile administrate de Primăria Sectorului 1. Amenzi de până la 5.000 de lei

Trotinetele electrice sunt interzise, începând de vineri, în parcurile administrate de Primăria Sectorului 1 din Bucureşti. Cei care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 5.000 de lei.

Măsura vine în contextul în care trotinetele electrice sunt acuzate că pun în pericol pietonii, în special copiii şi persoanele vârstnice.

Problema este reclamată şi în Sectorul 3, unde locuitorii cer interzicerea trotinetelor electrice şi a bicicletelor cu motor pe aleile din Parcul IOR. Comunitatea civică din Parcul IOR a iniţiat o petiţie online, preluată şi de asociaţia Declic, prin care solicită autorităţilor locale să ia măsuri pentru creşterea siguranţei pietonilor.

Iniţiatorii petiţiei susţin că trotinetele şi bicicletele cu motor circulă uneori cu viteză prea mare printre oameni, existând riscul producerii unor accidente.

Un astfel de caz s-a produs recent în Parcul IOR, unde un vârstnic a fost lovit de o trotinetă electrică şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Potrivit legislaţiei, trotinetele electrice trebuie conduse pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de 50 de kilometri pe oră. În practică, însă, aceste reguli nu sunt întotdeauna respectate, reclamă locuitorii.

Expertul în siguranţă rutieră Valentin Ciobanu atrage atenţia asupra riscului reprezentat de trotinetele electrice, în special atunci când sunt utilizate cu viteză printre pietoni.

„Având o suprafaţă foarte mică, pe de altă parte, forţa de impact pe care o are la o viteză echivalentă a unui autovehicul este mult mai mare. Gândiţi-vă că una este să te lovească un zid cu 25 de km/h şi alta e să te lovească un vârf de cui cu 25 de km/h. În special, trotinetele electrice închiriate sunt folosite pentru distracţie. Aici trebuie o educaţie rutieră”, a explicat specialistul.

În timp ce unii locuitori consideră că trotinetele electrice ar trebui interzise în parcuri pentru protejarea pietonilor, alţii susţin că principala problemă este lipsa educaţiei şi a respectării regulilor de circulaţie.

Petiţia pentru Parcul IOR este în continuare deschisă pentru semnături, iar iniţiatorii solicită autorităţilor locale să adopte cât mai curând o măsură similară celei introduse în Sectorul 1.