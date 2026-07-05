Noi reguli pentru trotinetele electrice în București. Ce se schimbă pentru utilizatori

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament care stabilește noi reguli pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate, atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii care le pun la dispoziție.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că documentul a fost elaborat la solicitarea sa și va fi supus votului Consiliului General după încheierea consultării publice.

„Punem ordine în ceea ce privește utilizarea trotinetelor!”, a transmis Primăria Capitalei.

Potrivit edilului, este nevoie de un cadru clar care să reglementeze folosirea trotinetelor electrice pe domeniul public.

„Primarul general Ciprian Ciucu a cerut să avem un cadru clar care să stabilească cum se pot folosi pe domeniul public şi ce reguli trebuie respectate atât de cei care le folosesc, cât și de firmele care le închiriază”, se arată în anunțul Primăriei.

Proiectul de regulament prevede că utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să aibă cel puțin 18 ani și vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete. În lipsa acestora, deplasarea va fi permisă numai pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h.

Una dintre cele mai importante modificări este interzicerea circulației trotinetelor electrice pe trotuare, în parcuri și în grădinile publice.

„Nu se va mai putea circula cu trotinetele electrice pe trotuare, în parcuri sau grădini publice. Au avut loc accidente cu pietonii”, precizează Primăria.

Regulamentul stabilește și că pe o trotinetă va putea circula o singură persoană, iar transportul obiectelor voluminoase va fi interzis.

În plus, toate trotinetele electrice închiriate vor trebui să fie dotate cu GPS, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și cu alte echipamente de siguranță.

Autoritățile vor să elimine și problema trotinetelor abandonate pe domeniul public.

„Nu se mai lasă aruncate la întâmplare!”, transmite Primăria Capitalei.

Potrivit proiectului, trotinetele nu vor mai putea fi parcate pe carosabil, pe pistele de biciclete, în stațiile mijloacelor de transport în comun, pe spațiile verzi, în zonele protejate sau în alte locuri care împiedică circulația pietonilor ori accesul la clădiri și instituții.

De asemenea, acestea vor putea fi lăsate doar în punctele marcate în aplicațiile operatorilor și în locurile autorizate de Primăria Capitalei.

Reprezentanții municipalității au precizat că regulamentul se află în dezbatere publică, iar după analizarea observațiilor primite va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București pentru aprobare.