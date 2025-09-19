Tragedie în Sectorul 2. Un copil de 7 ani a murit după ce s-ar fi electrocutat când se juca cu un aparat radio

Un copil de 7 ani din București a murit, vineri, 19 septembrie, în urma unui incident tragic petrecut în Sectorul 2. Minorul se juca cu un aparat radio și s-ar fi electrocutat.

„La data de 19.09.2025, Secția 7 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2”, transmite DGPMB.

Copilul de 7 ani se juca cu un aparat radio si a căzut dintr-o dată. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă, în ciuda eforturilor, copilul nu a răspuns și a fost declarat mort.

Incidentul, petrecut pe strada Toporului, nr. 20, a fost imediat sesizat Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică, cercetările fiind continuate de polițiștii Capitalei, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.