Tragedie în Argeș: un copil de 13 ani a murit după ce ATV-ul său a intrat într-un copac

Un accident cumplit a avut loc luni seară, în comuna Cocu, județul Argeș. Un băiat de doar 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent de un copac.

ISU Argeș a anunțat că a intervenit de urgență la fața locului. „Echipajele ajunse la faţa locului au constatat că este vorba despre un ATV care ar fi lovit un copac. În urma evenimentului, a rezultat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani”, au transmis reprezentanții instituției, citați de News.ro.

Din nefericire, copilul nu a mai putut fi salvat. „Victima a fost declarată decedată”, au precizat pompierii.

Cercetări la fața locului

La locul tragediei au sosit și polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.