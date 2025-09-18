Fetiță de 7 ani din Vrancea, dispărută de acasă, căutată de poliție

O fetiță de 7 ani, din comuna Gugești, județul Vrancea, a fost dată dispărută de familie după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță joi seară Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

Fata se numește Pisică Georgiana, are aproximativ 1 metru înălțime, ochi căprui și păr negru. La momentul dispariției purta o bluză albă, colanți scurți roz și papuci mov.

Polițiștii fac apel către persoanele care dețin informații utile pentru depistarea ei să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.