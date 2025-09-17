Educatoarea de la clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat, arestată preventiv

Educatoarea care conduce clubul educațional din Timișoara, unde un băiețel de un an și opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura a fost luată după ce procurorii au contestat decizia Judecătoriei Timișoara de a o plasa sub control judiciar.

Judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia (procurorului de caz, n.r.) şi au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva inculpatei.

În data de 2 septembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o inculpată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, arată, miercuri, un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

„În data de 1 septembrie, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi un băieți de un an și opt luni, în jurul orei 11.14 l-a lăsat nesupravegheat aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere, potrivit rechizitoriului”, au transmis procurorii.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În data de 3 septembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a dispus faţă de inculpată luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligaţii prevăzute de lege, dar Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a formulat contestaţie împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara.

Pe 16 septembrie, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia şi au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva inculpatei.

Cercetările din prezentul dosar sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara - Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea unor măsuri preventive nu pot să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, inculpata cercetată în dosar fiind prezumată nevinovată până la pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare.

Pe 1 septembrie, un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant.

„La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, a transmis IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului. Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se fac verificări şi cu privire la supravegherea copiilor.