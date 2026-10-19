Tragedie în Capitală: O femeie a murit pe loc după ce a fost lovită de un autocar pe Șoseaua Colentina

Un șofer de autocar străin a lovit mortal o femeie luni seară, 19 octombrie, pe Șoseaua Colentina din Sectorul 2 al Capitalei.

Foto: Facebook/Info Trafic București și Ilfov

UPDATE Traficul s-a reluat pe ambele sensuri

Reprezentanții poliției anunță că circulația rutieră s-a reluat pe șoseaua Colentina.

„Astăzi, în jurul orei 19.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Şos. Colentina din Sectorul 2.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cetățean străin, a condus un autocar pe Şos. Colentina, dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor, iar, la intersecția cu Şos. Ştefan cel Mare, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton care s-a angajat în traversarea drumului public”, transmite Brigada Rutieră.

În urma accidentului de circulație, femeia, în vârstă de 43 de ani, şi-a pierdut viața. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

„Se efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.

Traficul rutier este restricționat pe Şos. Colentina, pe sensul de deplasare dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor”, mai anunță reprezentanții Brigăzii Rutiere.