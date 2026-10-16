Doctorița prinsă băută la volan înainte de gardă, apărată de colegi. Ce măsuri pregătesc aceștia

Cazul doctoriței reținute după un accident rutier, când a fost depistată băută la volan, cu puţin timp înainte de a intra în gardă la UPU, a stârnit reacții în rândul colegilor de la Spitalul Alexandria, care îi iau apărarea şi anunţă schimbări în organizarea gărzilor pentru propria protecţie şi cea a pacienţilor.

Foto: captură video DIGI24

Colectivul de medici al Spitalului Județean de Urgență Alexandria contestă reținerea Mirelei Mirea, medic specialist în medicină de urgență, pe care o consideră „excesivă, abuzivă și denigratoare pentru întregul personal medical” al spitalului.

Doctorița a fost reținută pe 15 octombrie, după ce a provocat un accident rutier şi la proba cu etilotestul acesta a indicat o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele de sânge ar fi arătat o alcoolemie de 1,80 g/l.

În comunicatul transmis public, colegii dr. Mirelei Mirea amintesc că aceasta lucrează la spital din ianuarie 2016 și susțin că, în cei aproape zece ani de activitate, nu a avut abateri disciplinare.

Medicii spun că, numai în ultima lună, doctorița a efectuat 12 ture de câte 12 ore, dintre care zece singură, precum și două gărzi de 24 de ore. În cele zece ture în care a lucrat singură, aceasta ar fi consultat în total 723 de pacienți veniți la UPU Alexandria din întregul județ.

Foto: social media

Colegii susțin că un asemenea volum de muncă îi expune pe medici riscului de epuizare profesională, cunoscut drept burnout. Ei afirmă că, în toți anii în care Mirela Mirea a lucrat la UPU, nu au existat suspiciuni privind integritatea sa profesională sau morală și nici în legătură cu un eventual consum de alcool ori de substanțe interzise.

Pe lângă susținerea exprimată față de colega lor, medicii critică modul în care autoritățile au gestionat cazul și califică reținerea drept „excesivă, abuzivă și denigratoare pentru întregul personal medical al SJU Alexandria”.

De asemenea, aceștia anunță că, din noiembrie, își rezervă dreptul de a reduce numărul gărzilor efectuate până la minimul prevăzut de lege, pentru că vor să limiteze efectele oboselii acumulate și să își protejeze atât propria sănătate, cât și siguranța pacienților.

Colegiul Medicilor Teleorman s-a autosesizat

Și Colegiul Medicilor Teleorman a reacționat în acest caz. Într-un comunicat din 16 octombrie 2026, instituția a anunțat că s-a autosesizat și că va analiza situația pe baza împrejurărilor și a informațiilor disponibile, cu respectarea regulilor profesionale și a legii.

Foto: social media

Colegiul cere, totodată, o nouă reglementare la nivel național a gărzilor medicale, dar și modificări privind modul în care sunt gestionate urgențele prezentate la unitățile de primiri urgențe.