Traficul din București va fi restricționat în acest weekend. Au loc lucrări la infrastructură, evenimente sportive și religioase

Brigada Rutieră anunță că vor fi restricții temporare de trafic în Municipiul București, în următoarele zile, când sunt programate mai multe evenimente, dar și lucrări publice.

În acest weekend, vor avea loc mai multe lucrări de infrastructură în Capitală, dar și evenimente publice pentru care vor fi impuse restricții temporare de trafic.

Astfel, în vederea execuției unei lucrări de modernizare a liniei de tramvai de pe strada Traian, în noaptea de 28/29 martie se va închide circulația vehiculelor pe segmentul cuprins între strada Țepeș Vodă și Bd. Pache Protopopescu.

Totodată, în vederea execuției unei lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare, se vor institui următoarele restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, în perioada 29 martie -1 aprilie: ocuparea a două benzi de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu la intersecția cu strada Traian Popovici; restricționarea sensului de mers de pe Șoseaua Mihai Bravu, dinspre strada Traian Popovici către strada Vulcan Județul, cu asigurarea circulației vehiculelor pe linia de tramvai.

Se vor menține restricțiile de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, dinspre Calea Vitan către Bd. Camil Ressu.

Procesiune de Florii în Capitală

În data de 29 martie a.c., Arhiepiscopia Romano – Catolică București va organiza procesiunea religioasă „Duminica Floriilor”, după următorul program:

- între orele 14.30 – 15.00, adunarea participanților la Biserica Franceză „Sacre Coeur” - Str. Cpt. Demetriade nr. 3, sector 1;

- între orele 15.00 – 16.00, procesiune religioasă, pe traseul: Biserica Franceză „Sacre Coeur” – Statuia Aviatorilor – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei –Calea Victoriei – Str. General Berthelot – Catedrala Sf. Iosif.

Deplasarea participanților se va face pe banda I de circulație, în sensul de mers, atât pe Bd. Aviatorilor, cât și pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfășurare a evenimentului circulația rutieră va fi restricționată, astfel:

- pe Str. Cpt. Demetriade, între Bd. Aviatorilor și Str. Emil Pangratti, între orele 14.30 – 15.30;

- pe traseul de deplasare menționat mai sus, pe banda I de circulație, precum și pe străzile care acced către acesta;

- pe Str. General Berthelot, gradual, în funcție de sosirea participanților la Catedrala „Sf. Iosif”.

Turneul Internațional de Tenis "Țiriac Open”

În perioada 28 martie - 5 aprilie a.c., Federația Română de Tenis va organiza "Turneul Internațional de Tenis "Țiriac Open", pe terenurile de tenis din Centrul Național de Tenis, situat în Municipiul București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 11.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se va restricționa circulația autovehiculelor pe Bd. Pierre de Coubertin, segmentul cuprins între Str. Hambarului și intrarea în Complexul Arena Națională, în perioada menționată mai sus.

Festivalul Sporturilor Greenfield

În zilele 28 și 29 martie a.c., între orele 09.00-20.00, se va organiza evenimentul sportiv „Festivalul Sporturilor Greenfield”, în cartierul Greenfield și pe aleile din pădurea Băneasa.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se va restricționa traficul rutier în ziua de 29 martie a.c., între orele 09.00-09.05, respectiv, între orele 12.00-12.05, pe Aleea Teișani, segmentul de drum cuprins între str. Drumul Codrii Vlăsiei și str. Drumul Pădurea Mogoșoaia.

În data de 28 martie a.c., între orele 11.30-17.00, va fi organizată o adunare publică în București, Piața Universității, după următorul program:

- între orele 11.30-12.00, adunarea participanților în Piața Universității – esplanada cu statui;

- între orele 12.00-12.30, desfășurarea adunării publice în Piața Universității – esplanada cu statui;

-între orele 12.30-13.00, deplasarea participanților, pe banda I de circulație, sub protecția organelor de ordine, pe traseul: Piața Universității – traversare pe trecerea pentru pietoni de la intersecția cu str. Academiei – Bd. Elisabeta – str. Schitu Măgureanu – traversare Pod Izvor – Parc Izvor, pe aleile interioare;

- între orele 13.00-16.30, adunare publică in Pod Izvor;

- între orele 16.30-17.00, defluirea totală a participanților.

„Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri. Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa”, anunță Brigada Rutieră într-un comunicat.