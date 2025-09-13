search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Restricții de circulație în Capitală pe mai multe artere, din cauza unor evenimente de weekend. Care sunt rutele ocolitoare

Publicat:

Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă și duminică pe mai multe bulevarde și străzi din București din cauza desfășurării unor evenimente culturale, sportive și adunări publice, autoritățile recomandând rute ocolitoare pentru șoferi.  

Polițiștii anunță rutele ocolitoare pe care vor trebui să meargă bucureștenii / Sursa foto: Politia
Vești proaste pentru șoferi: trafic rutier restricționat sâmbătă și duminică în București: Color Run, Străzi Deschise și Turul României

Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, cultural-artistice şi adunări publice, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei, citată de Agerpres.

 Sâmbătă se va desfăşura evenimentul cultural-sportiv "The Color Run Night Amazing Tour 2025", pe următorul traseu: START - parcarea Bibliotecii Naţionale - bd. Unirii - Piaţa Alba Iulia - dreapta pe bd. Decebal - întoarcere la intersecţia bd. Decebal cu str. Dristorului (fără afectarea traficului rutier din intersecţia străzilor Delea Veche şi Dristorului) - înainte pe bd. Decebal - Piaţa Alba Iulia - retur pe bd. Unirii până în dreptul Podului Şerban Vodă (fără afectarea traficului rutier din intersecţia bd. I.C. Brătianu - bd. Unirii) - bd. Mircea Vodă - FINISH - parcarea Bibliotecii Naţionale.

Restricții de circulație pe artele importante din Capitală

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se vor institui următoarele restricţii de circulaţie: 

  - între orele 08:00 - 24:00, pe bd. Mircea Vodă, segmentul de drum cuprins între Pasaj Mărăşeşti şi bd. Unirii; 

- între orele 17:00 - 23:00, pe traseul competiţiei, precum şi pe străzile care acced în acest tronson.   

Rutele ocolitoare anunțate de Brigada Rutieră din București:

- Calea 13 Septembrie - bd. Tudor Vladimirescu - Piaţa George Coşbuc - bd. Regina Maria - Splaiul Unirii;

- bd. Basarabia - Calea Călăraşilor - bd. Corneliu Coposu - Splaiul Independenţei;

- bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piaţa Universităţii.   

Sâmbătă, Primăria Municipiului Bucureşti şi ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti vor organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană" pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între bd. Dacia şi Splaiul Independenţei, fără afectarea traficului rutier în intersecţii. 

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona circulaţia vehiculelor în perioada menţionată mai sus, în intervalul orar 9:00 - 23:00. 

  Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecţiile cu bd. Dacia, str. Ştirbei Vodă, str. Ion Câmpineanu şi bd. Regina Elisabeta. 

Rutele alternative pe care le pot alege șoferii pentru a ajunge la destinație

  - Piaţa Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei;

  - Piaţa Victoriei - Str. Buzeşti - Str. Berzei. 

* Sâmbătă, în intervalul orar 11:00 - 13:00, se va desfăşura o adunare publică cu ocazia Zilei Pompierilor din România, constând în activităţi comemorative, ceremonial de depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, amplasat în rondul din faţa Hotelului Marriot. 

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier pe Calea 13 Septembrie, segmentul dinspre str. Izvor către şos. Panduri. 

* Sâmbătă şi duminică, între orele 9:00 şi 20:00, se va organiza evenimentul sportiv "Festivalul Sporturilor Greenfield", în cartierul Greenfield şi pe aleile din pădurea Băneasa. 

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier sâmbătă şi duminică, între orele 9:00 - 16:30, pe Aleea Teişani şi str. Vadul Moldovei. 

* Sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 - 22:00, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană" pe Calea Griviţei, segmentul cuprins între str. Iulia Haşdeu şi bd. Dacia. 

În acest context, se va restricţiona circulaţia autovehiculelor, începând cu ziua de vineri, ora 22:00, până luni, ora 6.00. 

Pe aceste tronsoane se vor desfăşura activităţi dedicate publicului larg, şi anume mini concerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, jocuri, activităţi de recreere şi sportive, statui vivante, artişti şi creatori urbani, precum şi zone de relaxare. 

Restricții importante de trafic și Duminică. Rutele ocolitoare pe care pot merge șoferii

* Duminică, între orele 7:00 - 18:00, se va organiza evenimentul sportiv denumit "Turul României", după cum urmează: Cursa Copiilor pe traseul: START bd. Libertăţii - Splaiul Independenţei - str. Bogdan Petriceicu Haşdeu - bd. Naţiunile Unite - bd Libertăţii FINISH.

Cursa principală pe traseul: START bd. Libertăţii, între Splaiul Independenţei şi bd. Naţiunile Unite - str. Bogdan Petriceicu Haşdeu - Pod Haşdeu - traversare Splaiul Independenţei şi bd. Mihail Kogălniceanu - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzeşti - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Pod Naţiunile Unite - Splaiul Independenţei (pe contrasens) - stânga bd. Libertăţii FINISH. 

Pentru buna desfăşurare a evenimentului sportiv, circulaţia rutieră va fi restricţionată astfel: 

- duminică, în intervalul orar 7:00-15:00, pe arterele de circulaţie aflate pe traseul competiţiei sportive, precum şi pe cele care acced către acestea; 

- pe bd. Libertăţii, între Splaiul Independenţei şi bd. Naţiunile Unite, de sâmbătă, ora 12:00, până duminică, ora 21:00. 

Rute alternative: 

- Piaţa Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii; 

 Piaţa Unirii - bd. Regina Maria - bd. Tudor Vladimirescu - şos. Panduri - Piaţa Leu. 

