Brigada Rutieră anunță restricții de trafic în Municipiul București

Brigada Rutieră a anunțat miercuri restricții temporare de trafic în Municipiul București începând de joi, ora 10.30, când se va închide circulația vehiculelor pe segmentul cuprins între Șoseaua Colentina și strada Mașina de Pâine.

„În vederea execuției unei lucrări de modernizare a liniei de tramvai de pe strada Turmelor, începând cu data de 26.03.2026, ora 10.30, se va închide circulația vehiculelor pe segmentul cuprins între Șoseaua Colentina și strada Mașina de Pâine”, a informat Brigada Rutieră.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.