Târgul de Crăciun de la Hala Laminor se mută anul acesta. Unde va avea loc evenimentul și ce artiști vor urca pe scenă

Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 se va muta. Acesta nu se va mai desfășura la Hala Laminor, unde a fost anul trecut, ci va fi în Piața Alba Iulia.

Evenimentul este programat pentru perioada 27 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, în intervalul orar 12:00 – 22:00, și va include și momente artistice dedicate nopții de Revelion, potrivit informațiilor publicate pe B365.ro.

Primăria Sectorului 3 a lansat o licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru atribuirea contractului intitulat „Prestare servicii în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă în Sectorul 3 al Municipiului București”.

Valoarea totală a contractului este de 1.700.000 de lei, bani proveniți din bugetul local, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 11 noiembrie 2025, ora 12:00.

Conform anunțului, în fiecare weekend, în intervalul 19:00 – 22:00, vizitatorii vor putea participa la recitaluri live de 50-60 de minute. Printre artiștii care ar urma să urce pe scenă se numără Direcția 5, Zdob și Zdub, Cargo, Bere Gratis, Proconsul, Puya, Damian Drăghici & Brothers, Azur, Generic, L.A., Spitalul de Urgență (recital), Diana Matei și Taraful Cleante, 3 Sud Est, Arsenium (fost O-Zone)

De asemenea, Revelionul 2026 va fi organizat în rondul din Piața Alba Iulia, unde operatorul ce va câștiga licitația va trebui să asigure un spectacol cu cel puțin cinci artiști naționali.