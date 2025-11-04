Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion pentru protejarea animalelor și mediului

Un alt oraș important din România a decis să nu mai organizeze artificii de Revelion. Constanța se alătură astfel orașelor care au luat aceeași măsură, printre care Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov.

Autoritățile locale din Constanța au anunțat că, de Revelion, tradiționalul foc de artificii nu va mai avea loc. Decizia vine în contextul protejării animalelor și mediului.

Focurile de artificii pot provoca panică și un stres extrem animalelor, în special câinilor, au explicat reprezentanții Primăriei, potrivit Radio Constanța. În plus, specialiștii de mediu atrag atenția că astfel de spectacole pot polua aerul.

Măsuri similare au fost adoptate deja de primăriile din mai multe orașe din România. În cele mai multe dintre acestea, artificiile vor fi înlocuite cu spectacole de lumini și drone, pentru a oferi o alternativă mai prietenoasă cu mediul și cu animalele.