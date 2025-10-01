În Craiova au început deja amenajările pentru Târgul de Crăciun: ce tematică vor avea decorațiunile

În Craiova au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, astfel încât primele instalații, ornamente de sezon și decoruri vor apărea încă din luna octombrie.

Magia sărbătorilor de iarnă va cuprinde oraşul în perioada 14 noiembrie 2025 – 04 ianuarie 2026. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit, scrie Gazeta de Sud.

O zonă este denumită Circul, unde căsuțele sunt realizate ca un carusel, vor fi o noutate inedită, unică. O altă zonă, Crăciunul tradițional cu căsuțe redecorate în stil tradițional românesc, dar și zona dedicată copiilor – satul lui Moș Crăciun.

La rândul său, Piața Mihai Viteazu va fi transformată într-o scenă de balet clasic, cu soldăței de plumb, șoareci giganți și o balerină delicată. Fiecare piațetă și fiecare stradă vor reda atmosfera acestei tematici, de la proiecții luminoase dinamice pe clădiri istorice la instalații artistice unice.

Pregătirile au restricționat circulația rutieră

Reprezentanţii primăriei spun că, într-adevăr, din această săptămână s-a dat startul împodobirii oraşului. Au început cu luminiţele, aşezate în arbuştii de pe marile bulevarde ale orașului, iar de azi începe montarea instalaţiei pentru sania lui Moş Crăciun care va zbura peste Piaţa Mihai Viteazul.

Din acest motiv, în perioada 01.10.2025, ora 24:00 – 4.01.2026, ora 24.00, a fost restricţionată circulaţia rutieră pe strada Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza.

Împodobirea centrului oraşului trebuie să fie încheiată la data de 14 noiembrie, când va avea loc inaugurarea oficială a târgului.