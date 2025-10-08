Turismul românesc, promovat la TTG Travel Experience – primul târg major al toamnei

România își prezintă oferta turistică la cea mai importantă manifestare expozițională dedicată profesioniștilor de profil din Italia – târgul internațional de turism TTG Travel Experience, care are loc în perioada 8–10 octombrie, la Rimini, a informat miercuri Ministerul Economiei.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului participă la eveniment alături de 15 co-expozanți, reprezentanți ai touroperatorilor specializați pe segmentul de incoming, precum și ai autorităților locale.

Standul României – cu o suprafață de 102 m², amenajat sub formă de insulă cu patru laturi deschise – pune în valoare frumusețea și diversitatea destinației. Sub mesajul brandului turistic „Esplorate i giardini dei Carpazi”, standul include un video wall de 6 m² și ecrane TV care rulează permanent filme de promovare.

Pe durata târgului, în zona dedicată prezentărilor, co-expozanții își vor expune ofertele turistice, de la circuite culturale și sejururi în natură, la city breakuri și turism balnear. Totodată, reprezentanți ai Consulatului General al României la Bologna au vizitat standul țării noastre, pentru a susține demersurile de promovare a destinației România pe piața italiană.

România își întâmpină vizitatorii, la stand, cu produse tradiționale și arome rafinate, precum pastramă de vită, delicii cu trufe, vinuri și băuturi locale, pregătite de organizatorii Festivalului Trufelor din Bucovina.

„Italia este una dintre piețele unde România a reușit să câștige încrederea și curiozitatea turiștilor. Odată ajunși în țara noastră, italienii descoperă o destinație diversă, autentică și plină de surprize, iar acest lucru îi determină să revină și să exploreze zone noi, dincolo de primele experiențe”, a declarat Mihaela Miheț, reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În acțiunile de promovare, România se adresează, astfel, unui public italian tot mai interesat de experiențe autentice, gastronomie locală și turism de calitate la prețuri accesibile. De altfel, Italia rămâne una dintre principalele piețe sursă pentru țara noastră, cu un potențial semnificativ de creștere.

Participarea României la TTG Travel Experience are ca obiectiv consolidarea imaginii țării ca destinație turistică atractivă și stimularea interesului touroperatorilor și agențiilor de turism italiene pentru colaborări cu parteneri români.