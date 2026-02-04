search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Tâlhărie cu cuțite în Sectorul 6: trei tineri, reținuți după ce au atacat un livrator nigerian

Publicat:

Trei tineri din București au fost prinși de poliție după ce au atacat un livrator de mâncare, amenințându-l cu cuțitele și fugind cu comanda. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, s-a petrecut în Sectorul 6 și a provocat intervenția rapidă a oamenilor legii.

Trei tineri din București, reținuți după ce au tâlhărit un livrator nigerian FOTO: Captură video
Trei tineri din București, reținuți după ce au tâlhărit un livrator nigerian FOTO: Captură video

Marți noaptea, trei tineri cu vârste între 16 și 20 de ani au comandat mâncare printr-o aplicație, după ce au sărbătorit ziua de naștere a celui mai în vârstă dintre ei într-un apartament din Sectorul 6. La sosirea livratorului, un bărbat de origine nigeriană, aceștia l-au întâmpinat cu cuțitele, l-au amenințat și l-au deposedat de comandă, în valoare de aproximativ 200 de lei, înainte de a fugi.

Nu știau însă că incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se poate vedea cum cei trei se retrag în fugă după atac. Victima a sunat imediat la 112, iar polițiștii i-au identificat rapid și i-au reținut pe agresori. 

Sursa video: Facebook / Stiripesurse.ro

Reacția poliției 

Potrivit unui comunicat al Poliției, citat de Antena 3 CNN: „La data de 3 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut trei tineri, cercetați într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În fapt, în jurul orei 02:45, Secția 21 Poliție a fost sesizată de un bărbat, cetățean străin, livrator într-o platformă de livrări, cu privire la faptul că trei persoane, având fețele acoperite, l-ar fi amenințat cu acte de violență, folosind obiecte tăietoare-înțepătoare, și l-ar fi deposedat de comanda de mâncare”.

Polițiștii au depistat imediat trei tineri în apropiere, iar la fața locului au găsit și cuțitele folosite pentru amenințare. Suspecții au fost conduși la secție pentru audieri și reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați instanței cu propuneri legale.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 21, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată”, se mai arată în comunicat.

Conform Codului Penal, pedeapsa pentru tâlhărie calificată este între 3 și 10 ani de detenție, sau mai mult dacă fapta a fost comisă cu vătămarea victimei.

