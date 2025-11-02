Video Un livrator din Sri Lanka, înjurat, amenințat, atacat și scuipat de o tânără, în Popești Leordeni: „Și dacă suni la poliție, ce? Te bat!”

Un livrator srilankez a fost umilit și agresat de o tânără chiar în plină stradă, sâmbătă, în Popești Leordeni.

Femeia circula împreună cu un alt tânăr, într-o mașină cu numere de Călărași.

Cei doi au oprit autoturismul lângă livrator, iar fata a coborât și a încercat să-l intimideze.

Apoi tânăra a luat un cablu de telefon din mașină și a început să-l lovească în mod repetat, în timp ce l-a înjurat.

Tânăra i-a cerut livratorului să se urce pe scuter, în timp ce omul o ruga să se calmeze,

Fata s-a enervat și mai tare și l-a și scuipat.

Scena a fost filmată de livrator, căruia, prietenul fetei i-a cerut de mai multe ori să oprească înregistrarea.

Este doar un nou caz de agresiune asupra livratorilor străini.

Reamintim că, în august, un bărbat asiatic, livrator de mâncare în București a fost victima unui atac cu tentă rasistă.

Agresorul, care l-a lovit pe neașteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber.

Pe 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Însuși președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului pe Facebook.