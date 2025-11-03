Livratorul străin agresat de un cuplu în plină stradă și-a retras acuzațiile. Agresorii au fost sancționați contravențional

Livratorul străin, care a fost umilit și de agresat de un cuplu tânăr, și-a retras acuzațiile. Cei doi agresori, cu vârste de 17 și 23 de ani, au fost sancționați contravențional.

Un livrator srilankez a fost umilit și agresat de o tânără, sâmbătă, în Popești Leordeni.

Din primele informații, femeia agresoare circula împreună cu un alt tânăr, într-o mașină cu numere de Călărași. Cei doi au oprit autoturismul lângă livrator, iar fata a coborât și a încercat să-l intimideze pe livrator, apoi a luat un cablu de telefon din mașină și a început să-l lovească în mod repetat, în timp ce l-a înjurat.

„În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi de către o persoană 24 de ani de cetăţenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei şicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât şi l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză”, a transmis IPJ Ilfov

„În jurul orei 15:45, în urma unei şicanări în trafic între tânărul de 24 de ani şi două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, a mai precizat Poliţia, citată de Digi24.

Ulterior, tânărul livrator și-a retras plângerea.