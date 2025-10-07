Ciclonul Barbara aduce cele mai intense ploi din ultimele două decenii. Meteorolog: „S-a alimentat din Marea Neagră”

Ciclonul Barbara aduce ploi torențiale în România. În Capitală, de exemplu, va ploua cum nu s-a mai întâmplat din 2005, spun specialiștii.

Ploi cum nu au mai fost de 20 de ani; meteorologii au emis mai multe avertizări

Ultima oară a mai plouat așa rău în septembrie 2005. ,,Pe 20 septembrie 2005, în București, la stația Filaret, în 24 de ore au fost 161,4 l/mp", precizează meteorologul Iris Răducanu.

Iar cea mai ploioasă zi din România, de când se fac măsurători, a fost pe 12 iulie 1999, la Drobeta-Turnu Severin. Atunci s-au adunat 224 mm de precipitații în doar 24 de ore, de patru ori cât media pentru toată luna iulie.

Dacă ne raportăm la luni, cea mai ploioasă lună de toamnă a fost septembrie 1912, la Piatra Neamț, când s-au adunat 434,7 mm de precipitații. Cantități uriașe de apă au căzut și acum trei ani. În septembrie 2022, la Stâna de Vale au fost înregistrate 399,6 mm de precipitații.

Dacă e să adunăm precipitațiile căzute în toată țara, cea mai ploioasă lună de toamnă a fost octombrie 1972, când a plouat de trei ori mai mult decât în mod obișnuit.

Codurile actuale - la munte va ninge

ANM a emis astăzi mai multe atenționări de tip Cod galben și portocaliu. Jumătate de țară va fi afectată de ploi.

,,Tot din această seară, de la ora 21, și până mâine seară la ora 23 va fi în vigoare un Cod portocaliu pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei, acolo unde va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp", anunță Iris Răducanu.

Iar la munte, în Carpații Meridionali, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă între 10 și 30 centimetri.

Ciclonul Barbara, cauza ploilor torențiale

Toate aceste fenomene au o singură cauză, ciclonul mediteranean botezat Barbara. Meteorologul explică:

,,Ciclonul s-a deplasat către țara noastră, a ajuns în bazinul Mării Negre unde s-a reîncărcat cu umezeală și acesta determină aceste ploi însemnate cantitativ".

Din cauza vremii severe, inspectoratele școlare din mai multe județe au anunțat deja închiderea unităților de învățământ.

Avertizatea de tip Cod roșu emisă de Administația Națională de Meteorologie intră în vigoare chiar din această seară.

,,De la ora 21 și până mâine după-amiaza la ora 15 va fi în vigoare un Cod roșu pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, acolo unde va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80-100 l/mp și izolat de 120-140 l/mp", anunță Iris Răducanu, meteorolog ANM.

Ce ne recomandă autoritățile

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov transmite o serie de recomandări de urmat pe durata Codului roșu.

- Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

- Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

- Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

- Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

- În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestor.

ISU Călărași, Constanța, Ialomița și Giurgiu împrumută utilaje și echiapeje ca să facă față

Inspectoratele pentru situații de urgență din județele aflate sub Cod roșu și-au dat seama că sunt nepregătite pentru ce ar putea urma și că nu au suficiente echipamente și nici oameni disponibili, așa că împrumută din regiunile care nu se află sub avertizare.

,,Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale, după cum urmează:

- de la ISU Suceava și ISU Botoșani către ISU Constanța : 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

- de la ISU Alba și ISU Harghita către ISU Călărași: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

- de la ISU Cluj și ISU Mureș către ISU Ialomița: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

- de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara către ISU Giurgiu: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă'', transmite IGSU.

Când scăpăm de vremea rea

Meteorologii au anunțat și când se va termina episodul de vreme extremă.

,,De joi se ameliorează vremea sub aspectul precipitațiilor. Joi seara rămân intensificări ale vântului și apoi vom ajunge la valorile termice normale pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai puține și mult mai slabe cantitativ", precizează meteorologul Iris Răducanu.