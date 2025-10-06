search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi sub 10°C în București. Când se încălzește vremea

0
0
Publicat:

Bucureștiul intră într-un episod de vreme severă începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, și până joi, 9 octombrie, ora 10:00. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în acest interval se vor înregistra ploi abundente, rafale puternice de vânt și o scădere accentuată a temperaturilor, cu minime ce vor coborî sub 10°C.

Cod portocaliu de ploi torențiale în București FOTO: Shutterstock
Cod portocaliu de ploi torențiale în București FOTO: Shutterstock

Cea mai severă avertizare emisă de ANM este codul portocaliu, valabil pentru București începând de marți seara, 7 octombrie, ora 21:00, și până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00. Meteorologii prognozează cantități importante de precipitații, între 50 și 70 l/mp, însoțite de vânt cu intensificări temporare ce pot atinge 50–65 km/h în timpul nopții.

Cod galben de ploi și vânt 

De luni seara, 6 octombrie, ora 21:00, până marți, 7 octombrie, ora 21:00, Bucureștiul se va afla sub cod galben de ploi, cu acumulări de apă estimate până la 20 l/mp. În același timp, între 7 și 8 octombrie, este activ și un cod galben de vânt, cu rafale ce pot depăși 60 km/h.

Temperaturi în scădere accentuată

Pe lângă ploi, vremea se va răci considerabil. Prognoza specială pentru București arată că marți, 7 octombrie, maxima nu va depăși 12–14°C, iar minima nocturnă va coborî la 9–10°C. Miercuri, 8 octombrie, temperaturile se vor menține scăzute, cu valori minime estimate între 8 și 10°C. Vremea va fi în general închisă și rece pe tot parcursul intervalului.

Recomandări pentru locuitori

ANM sfătuiește locuitorii Capitalei să evite deplasările neesențiale în perioadele afectate de codurile portocaliu și galben, să se echipeze corespunzător vremii reci și umede și să urmărească alertele oficiale transmise de meteorologi și autoritățile locale.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
gandul.ro
image
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
mediafax.ro
image
Oltenii acuză conspirații după 0-1 cu FCSB și 3 penalty dictate împotriva Craiovei: “Costreie stă în Voluntari, el e șeful. Fă tu legăturile”
fanatik.ro
image
Prima femeie executată în 200 de ani, în statul american Tennessee: „A luat un fragment din craniul victimei ca suvenir”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce conținea sucul CI-CO, băutura copilăriei: gust de citrice și un secret care expira în doar 7 zile
playtech.ro
image
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs după FCSB – Craiova 1-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Vârsta de pensionare va crește! Anunț de la vârful BNR
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Lipsa totală de respect pe care a avut-o Meghan când a trecut pe lângă tunelul în care a murit Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!