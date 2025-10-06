Cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi sub 10°C în București. Când se încălzește vremea

Bucureștiul intră într-un episod de vreme severă începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, și până joi, 9 octombrie, ora 10:00. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în acest interval se vor înregistra ploi abundente, rafale puternice de vânt și o scădere accentuată a temperaturilor, cu minime ce vor coborî sub 10°C.

Cea mai severă avertizare emisă de ANM este codul portocaliu, valabil pentru București începând de marți seara, 7 octombrie, ora 21:00, și până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00. Meteorologii prognozează cantități importante de precipitații, între 50 și 70 l/mp, însoțite de vânt cu intensificări temporare ce pot atinge 50–65 km/h în timpul nopții.

Cod galben de ploi și vânt

De luni seara, 6 octombrie, ora 21:00, până marți, 7 octombrie, ora 21:00, Bucureștiul se va afla sub cod galben de ploi, cu acumulări de apă estimate până la 20 l/mp. În același timp, între 7 și 8 octombrie, este activ și un cod galben de vânt, cu rafale ce pot depăși 60 km/h.

Temperaturi în scădere accentuată

Pe lângă ploi, vremea se va răci considerabil. Prognoza specială pentru București arată că marți, 7 octombrie, maxima nu va depăși 12–14°C, iar minima nocturnă va coborî la 9–10°C. Miercuri, 8 octombrie, temperaturile se vor menține scăzute, cu valori minime estimate între 8 și 10°C. Vremea va fi în general închisă și rece pe tot parcursul intervalului.

Recomandări pentru locuitori

ANM sfătuiește locuitorii Capitalei să evite deplasările neesențiale în perioadele afectate de codurile portocaliu și galben, să se echipeze corespunzător vremii reci și umede și să urmărească alertele oficiale transmise de meteorologi și autoritățile locale.