Șofer plecat „după mici” a blocat probele tehnice de pe linia de tramvai 5, parcând direct pe șine

Un șofer a blocat pentru câteva minute probele tehnice de pe linia de tramvai 5, după ce și-a parcat mașina direct pe șine, în zona Aeroportului Băneasa. Bărbatul și-a abandonat autoturismul pentru a merge să cumpere mici, potrivit Mediafax.

Vehiculul fusese lăsat jumătate pe trotuar, jumătate pe calea de rulare, exact în locul în care tramvaiul trebuia să vireze pe strada Grațioasă pentru manevra de întoarcere. Situația s-a deblocat rapid după ce un polițist a observat numărul de telefon pus pe bord și l-a sunat pe proprietar. Martorii povestesc că acesta n-a mai apucat să-și cumpere porția de mici de la punctele gastronomice celebre din zonă, precum Cocoșatu sau Gil.

„De unde să știu eu că se fac probe? Tramvaiul nu a mai trecut pe aici de ani buni”, ar fi spus șoferul, încercând să se scuze pentru oprirea în loc nepermis.

Incidentul a fost soluționat în câteva minute, iar tramvaiul și-a continuat drumul de test.

Între timp, Primăria Capitalei anunță că linia 5 va deveni din nou funcțională din luna decembrie. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a precizat că „tramvaiul corporatiștilor” revine pe șine modernizate, cu vehicule noi, mai silențioase și mai confortabile, oferind o alternativă reală la mașină pentru zecile de mii de angajați care fac naveta în nordul orașului.

Modernizarea liniei – începută în februarie 2024 – face parte din Lotul 3 al lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de pe străzile Barbu Văcărescu și Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, pe tronsonul Ștefan cel Mare – Podul Băneasa.