Ce spune Wizz Air despre despre aeronava sub cabina căreia au izbucnit flăcări după aterizarea pe Aeroportul Băneasa

Incidentul înregistrat săptămâna trecută pe pista Aeroportului Internațional București Băneasa (Aurel Vlaicu), unde o flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air care a aterizase după un zbor de la Barcelona, este investigat de specialiștii operatorului aviatic low-cost cu sediul la Budapesta.

Ancheta este una de durată, au declarat oficialii companiei, pentru Mediafax.

„Este încă în curs și va dura câteva luni, dacă toate elementele și informațiile necesare sunt disponibile. Toate rezultatele vor fi publicate și comunicate autorităților competente pentru a contribui la îmbunătățirea procedurilor viitoare”, se arată în răspunsul oficial al companiei.

Chestionat de Mediafax cu privire la locul unde se află în prezent aeronava în cauză, reprezentanții operatorului nu au furnizat informații suplimentare.

Conform informațiilor agregare de site-ului de specialitate flightaware.com, aeronava Wizz Air Malta, modelul Airbus A321, cu indicatorul HA-LXQ, a zburat ultima oară în noaptea incidentului, care a survenit după cursa de două ore și 40 de minute, încheiată cu 6 minute mai devreme.

Despre incident

Incidentul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Flăcăra a fost observată sub cabina aeronavei aterizate pe Aeroportul Băneasa de reprezentanții companiei de handling, în momentul în care au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv.

Oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au explicat atunci că personalul tehnic a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident, precizând că toți pasagerii au fost în afara oricărui pericol și că nu s-au înregistrat pagube materiale.

„Piloții au observat fum în cabina de pilotaj, ca urmare a unei defecțiuni la conexiunea GPU”

La momentul respectiv, majoritatea celor 225 de pasageri aflați la bord coborâseră și, deși comandantul aeronavei a decis să declanșeze o ieșire de urgență cu tobogan, pentru siguranța lor, acesta nu a fost folosit de niciun pasager.

Nici echipajul de pompieri al aeroportului nu a fost nevoit să intervină.

Oficialii operatorului au subliniat atunci că zborul său W4 3178 din 10 noiembrie de la Barcelona către București Băneasa a aterizat în siguranță.

„După conectarea unității de alimentare la sol (GPU – Ground Power Unit), piloții au observat fum în cabina de pilotaj, ca urmare a unei defecțiuni la conexiunea GPU. Pasagerii au fost debarcați în siguranță pe scările obișnuite și nu au fost raportate accidentări. Întrucât investigația este în desfășurare, nu putem oferi alte informații suplimentare în acest moment, însă subliniem că siguranța pasagerilor, a echipajelor și a aeronavelor rămâne prioritatea noastră principală. Dorim să mulțumim membrilor echipajului nostru pentru că au acționat în mod profesionist, conform pregătirii lor riguroase”, au anunțat reprezentanții Wizz Air marțea trecută.

De ce investigația nu e făcută de AIAS

Evenimentul de acum o săptămână nu face însă obiectul unei investigații privind siguranța, efectuate de către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), potrivit oficialilor instituției contactați de Mediafax.

Explicația este că evenimentul s-a petrecut la sol, când majoritatea pasagerilor erau debarcați și a fost clasificat drept un incident, iar conform procedurilor legale, în acest caz operatorii aeronautici sunt obligați să își desfășoare propriile investigații interne, au transmis oficialii AIAS.

Amintim că, în august, compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea rețelei sale prin introducerea a 15 noi rute de la București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către destinații populare din Europa și nu numai.