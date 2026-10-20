 Situație absurdă în cazul unei pungi de canabis medicinal: DIICOT a restituit-o după o decizie definitivă, dar jandarmii au confiscat-o după o oră | adevarul.ro
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Situație absurdă în cazul unei pungi de canabis medicinal: DIICOT a restituit-o după o decizie definitivă, dar jandarmii au confiscat-o după o oră

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Un bărbat a rămas din nou fără 25 de grame de canabis medicinal la aproximativ o oră după ce le-a primit înapoi de la DIICOT, în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Giancarlo Cristea, care deținea documente medicale pentru substanța confiscată inițial pe Aeroportul Otopeni, a fost oprit de jandarmi în timp ce se deplasa cu avocații săi spre o audiere. În urma controlului, canabisul a fost confiscat din nou, iar pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal.

Un bărbat a rămas din nou fără 25 de grame de canabis medicinal.
Un bărbat a rămas din nou fără 25 de grame de canabis medicinal. Foto: Clujust.ro

Potrivit avocatului Sebastian Nagy, care îl reprezintă pe Cristea alături de avocatul Raul Bud, incidentul a avut loc la scurt timp după restituirea plicului de către procurorii DIICOT.

„Ne-a oprit o dubă a Jandarmeriei și ne-au cerut să prezentăm ce avem asupra noastră. Ne-au spus că, în baza Legii 143/2000, deținerea de droguri se pedepsește”, a relatat avocatul.

Cele 25 de grame de canabis fuseseră confiscate în iulie 2024 de la Giancarlo Cristea și soția lui, veniți din Marea Britanie pe Aeroportul Otopeni. Aceștia aveau prescripții medicale și documente care atestau că substanța fusese achiziționată din farmacie, notează Clujust.ro.

Instanțele au decis restituirea canabisului medicinal

În octombrie 2025, Tribunalul București a stabilit că introducerea în țară a canabisului „nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal” în situația în care persoanele în cauză dețin documente medicale. Hotărârea a fost confirmată de Curtea de Apel București.

Anterior, un alt judecător de la Tribunalul București stabilise că faptele celor doi soți nu constituie infracțiunea de care îi acuzaseră procurorii.

Cu toate acestea, DIICOT a inițiat o nouă acțiune în instanță, solicitând confiscarea celor 25 de grame de canabis. Instanțele au respins cererea și au obligat procurorii să restituie substanța celor doi soți.

La finalul anchetei inițiale, DIICOT a dispus clasarea dosarului, motivând că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Un nou dosar penal după restituirea substanței

După ce a primit canabisul înapoi, Giancarlo Cristea s-a fotografiat cu punga restituită, alături de avocații săi. La aproximativ o oră distanță, în timp ce se afla într-un taxi, în drum spre o audiere într-un dosar în care el formulase o plângere, bărbatul a fost oprit de un echipaj de jandarmi.

În urma controlului, substanța a fost confiscată din nou, iar Cristea s-a ales cu un nou dosar penal.

Deținerea de droguri pentru consum propriu: răspundere penală, amendă sau nimic?

Înlocuirea sancțiunilor penale cu amenzi pentru anumite fapte legate de drogurile destinate consumului propriu ridică o întrebare importantă: poate România să schimbe regulile fără servicii suficiente de prevenire și tratament? Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, dr. Ciprian Coadă, fost judecător la Curtea de Apel Constanța, explică de ce consideră riscantă o asemenea schimbare.

O precizare este esențială: consumul de droguri, în sine, nu este pedepsit penal. Legea sancționează însă fapte precum cumpărarea sau deținerea drogurilor pentru consum propriu.

Proiectul analizat propune ca mai multe asemenea fapte să nu mai fie infracțiuni, ci contravenții, sancționate cu amendă. Schimbarea ar privi inclusiv introducerea în țară a drogurilor pentru consum propriu.

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