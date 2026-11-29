Protejarea drepturilor românilor din diaspora și creșterea transparenței instituțiilor europene s-au aflat pe agenda discuțiilor dintre Victor Negrescu și Ombudsmanul European, Teresa Anjinho, potrivit unui mesaj publicat duminică de europarlamentar pe Facebook.

Victor Negrescu, vicepreședinte Parlamentul European Foto: Facebook/Victor Negrescu

„Drepturile pe care le avem în calitate de cetățeni europeni trebuie respectate indiferent de țara în care trăim sau muncim”, a scris Victor Negrescu.

Europarlamentarul a precizat că a discutat din nou cu Teresa Anjinho despre protejarea drepturilor cetățenilor europeni. El a subliniat importanța informării oamenilor cu privire la drepturile lor, la instituțiile cărora li se pot adresa atunci când acestea sunt încălcate și la sprijinul de care pot beneficia în demersurile lor.

În acest context, Negrescu a menționat protejarea minorilor români din diaspora, făcând referire la cazurile familiilor Samson și Bodnariu, cu care a afirmat că a discutat recent.

Discuțiile au vizat și provocările generate de digitalizare și de utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Potrivit europarlamentarului, temele abordate au inclus protejarea datelor personale, prevenirea discriminării și asigurarea transparenței deciziilor.

Negrescu a mai precizat că acordă o atenție deosebită modului în care instituțiile europene își explică deciziile și răspund sesizărilor cetățenilor.

„Apartenența la Uniunea Europeană nu înseamnă doar acces la oportunități, ci și garanția că drepturile noastre sunt respectate și apărate”, a conchis Victor Negrescu.

România, atacată de lidera AfD

Copreşedinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a susţinut, într-un discurs, miercuri, în Bundestag, că familii întregi din România şi Bulgaria trăiesc „în lux" din ajutoarele sociale acordate de statul german.

Declaraţia a fost făcută în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat şi cancelarul Friedrich Merz.

„În România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania", a declarat lidera AfD, conform înregistrării video a intervenţiei sale, publicată pe pagina sa de Facebook, cu subtitrare în limba engleză. Înregistrarea poate fi accesată şi pe site-ul Bundestagului.

Weidel a afirmat că plăţile pentru alocaţiile copiilor din străinătate au crescut de zece ori în câţiva ani, depăşind jumătate de miliard de euro anual. „Dacă aceşti copii există cu adevărat, nimeni nu ştie prea bine", a susţinut aceasta.

Referirile la România şi Bulgaria au venit în contextul unui discurs mai amplu în care Alice Weidel a criticat politica de migraţie şi sistemul de protecţie socială din Germania, precum şi ajutorul acordat Ucrainei.

În discursul susţinut în Bundestag, Alice Weidel a cerut schimbarea politicii de migraţie prin ceea ce partidul său numeşte „remigrare".

Printre măsurile propuse se numără controale stricte la frontiere, respingerea migranţilor care intră ilegal în Germania, intensificarea deportărilor, eliminarea stimulentelor financiare pentru migraţie şi acordarea de ajutoare în natură, în loc de bani, solicitanţilor de azil.

Weidel a cerut şi înăsprirea condiţiilor pentru obţinerea cetăţeniei germane, susţinând că naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani şi numai în baza unor criterii stricte.