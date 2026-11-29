Naționala României de handbal feminin a terminat perioada de verificare dinaintea Campionatului European din 2026 cu un bilanț perfect.

Naționala României de handbal feminin Foto: Facebook @FRH

Jucătoarele pregătite de Ovidiu Mihăilă au câștigat și ultimul duel de la Cluj-Napoca, învingând Polonia cu 31-28, după un meci în care diferența s-a făcut în repriza secundă.

Trei victorii din tot atâtea partide în Ardeal

Seria pozitivă a început cu două succese în fața Angolei, respectiv Poloniei, iar ultimul test a confirmat forma bună a echipei înaintea competiției continentale. România și Polonia au mers cap la cap în prima repriză, încheiată cu scorul de 14-14. După pauză, elevele lui Ovidiu Mihăilă au reușit să se desprindă și să gestioneze avantajul până la fluierul final, în ciuda presiunii adversarelor.

În ofensivă, Grozav a avut cea mai bună prestație, cu opt goluri marcate. Mohamed a contribuit cu șase reușite, iar Boiciuc a înscris de cinci ori. Din tabăra poloneză, Kochaniak a fost cea mai eficientă, cu șase goluri, urmată de Cygan, cu cinci, și Kobylinska, cu patru.

„Important este ca fetele să rămână echilibrate şi sănătoase!”

La finalul confruntării, selecționerul a apreciat rezultatele obținute în această perioadă, însă a atras atenția că echipa mai are de lucrat la anumite detalii. Staff-ul tehnic va folosi timpul rămas până la startul Europenelor pentru a corecta greșelile și a pregăti cât mai bine debutul tricolorelor la turneul final.

„Felicit fetele pentru această săptămână în care s-au implicat foarte bine, au fost atente la orice detaliu şi consider că suntem în progres faţă de primul amical. Trebuie să mai corectăm tranziţia defensivă şi apărarea, dar am încredere că putem progresa şi la aceste capitole. Important este ca fetele să rămână echilibrate şi sănătoase până la startul Campionatului European. Îşi doresc să facă rezultate foarte bune, să urcăm faţă de locul 9 obţinut la Mondiale, pentru că există potenţial”, a declarat Ovidiu Mihăilă, citat de news.ro.

România începe Euro 2026 împotriva Norvegiei, în fața unei săli pline

Tricolorele vor debuta la Campionatul European pe 4 decembrie, de la ora 20:00, contra Norvegiei, în BT Arena din Cluj-Napoca. După duelul cu Norvegia, România va întâlni Macedonia de Nord, pe 6 decembrie, și Elveția, pe 8 decembrie, ambele partide fiind programate de la ora 17:30. Obiectivul echipei este calificarea între primele opt naționale ale turneului.