Sphera Franchise Group, operatorul restaurantelor KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a raportat pentru perioada iulie-septembrie 2026 un profit net de 14,76 milioane de lei, cu 42% sub nivelul din același trimestru al anului trecut. Vânzările în restaurante au urcat, în schimb, cu 0,8%, la 409,3 milioane de lei.

Sphera Franchise Group a raportat o scădere de 42% a profitului în trimestrul al treilea. Foto: arhivă

Diferența dintre evoluția vânzărilor și cea a profitului se vede în costuri: cheltuielile restaurantelor au crescut cu 3,4%, până la 372,3 milioane de lei. Ponderea lor în vânzări a ajuns astfel la 90,9%, față de 88,7% în trimestrul al treilea din 2025.

Buget mai mare pentru promovare și costuri de extindere

Cheltuielile de publicitate au avansat cu 17,9%, la 24,5 milioane de lei, în timp ce extinderea rețelei a adus costuri suplimentare cu chiriile, funcționarea restaurantelor și amortizarea echipamentelor. Costurile cu alimentele și materialele au rămas aproape neschimbate, la 128 de milioane de lei, iar cele cu salariile și beneficiile angajaților s-au redus cu 0,1%, la 91,7 milioane de lei.

Profitul operațional al grupului a coborât cu 28,6%, la 21,3 milioane de lei. Fără elementele nerecurente legate de închiderea a două restaurante, profitul normalizat a fost de 17,3 milioane de lei, în scădere cu 31,2% față de trimestrul similar din 2025.

Evoluții diferite pentru Taco Bell și Pizza Hut

KFC a rămas principala sursă de venituri a grupului, cu vânzări de 354 de milioane de lei, în creștere cu 0,3%. Taco Bell a înregistrat un avans de 17,7%, până la 32,1 milioane de lei, susținut de restaurantele deschise în ultimele 12 luni.

În cazul Pizza Hut, vânzările s-au redus cu 12,7%, la 22,1 milioane de lei. Compania continuă optimizarea rețelei, pe fondul dificultăților din segmentul restaurantelor de tip casual dining.

România a generat vânzări de 349,8 milioane de lei, cu 0,9% mai mari decât în trimestrul al treilea din 2025. În Italia, acestea au scăzut cu 3,8%, la 50,2 milioane de lei. În Republica Moldova, vânzările au urcat cu 31,4%, la 9,3 milioane de lei.

La nivelul primelor nouă luni din 2026, grupul a raportat vânzări în restaurante de 1,16 miliarde de lei, în creștere cu 1,1%. Profitul net a coborât cu 25,5%, la 28,3 milioane de lei, față de 38 de milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2025. Compania a pus evoluția rezultatelor pe seama prudenței consumatorilor, a investițiilor în marketing și a costurilor de extindere.