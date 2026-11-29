Pregătirile pentru parada militară de 1 Decembrie sunt în toi la Alba Iulia, iar printre participanții care se antrenează pentru eveniment se numără și câțiva recruți neobișnuiți. Micii participanți au atras toate privirile la repetiții și se pregătesc să intre în formație alături de militari.

Pregătiri parada 1 Decembrie Foto: Divizia 4 Infanterie "Gemina"/FB

Imaginile au fost publicate de Divizia 4 Infanterie „Gemina”, care a prezentat câteva momente din antrenamentele pentru parada de Ziua Națională.

1/10 Cei mai simpatici recruți care vor defila de 1 Decembrie la Alba Iulia Foto: Divizia 4 Infanterie "Gemina"

Cei care au atras atenția sunt puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu. Cu multă energie, entuziasm și chef de joacă, aceștia se pregătesc să-și facă debutul la defilarea organizată la Alba Iulia.

„Cei mai simpatici recruți au intrat în formație!”, au transmis reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Puii de căței vor putea fi văzuți și pe 1 Decembrie, când vor defila în cadrul manifestărilor organizate la Alba Iulia pentru a marca Ziua Națională a României.

Peste 1.300 de militari vor participa la parada de la Alba Iulia

Parada militară de la Alba Iulia va reuni aproximativ 1.300 de militari, organizați în 23 de formațiuni care vor defila pe jos.

Printre structurile participante se numără Divizia 4 Infanterie „Gemina”, Forțele pentru Operații Speciale, Batalionul 136 Geniu „Apulum”, Brigada 18 ISR „Decebal” și Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.

În dispozitiv vor fi incluși și militari din structuri aliate ale Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO de la Cincu, precum și reprezentanți ai Centrului Chinologic din Sibiu, Grupării Mobile de Jandarmi Mureș și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba.

La eveniment vor participa, de asemenea, reprezentanți ai Penitenciarului Aiud, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia și Crucii Roșii Române - Filiala Alba Iulia.

Manifestările dedicate Zilei Naționale vor începe la Alba Iulia la ora 11.00, cu reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale. Parada militară este programată de la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

În București, Parada Militară Națională va începe la ora 11.00, în Piața Arcului de Triumf. La eveniment sunt așteptați peste 2.000 de militari și specialiști, aproximativ 130 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.